El inglés, principal reto para la atención turística en Saltillo rumbo al Mundial 2026

Con el arranque del Mundial de Futbol 2026 programado para junio de este año, el dominio del idioma inglés se perfila como uno de los principales retos para la atención a visitantes extranjeros que podrían hospedarse en Saltillo, particularmente en el sector hotelero.

Enrique López Aguirre, presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Saltillo, explicó que si bien una parte importante de la oferta hotelera ya cuenta con personal bilingüe, aún existen áreas donde es necesario reforzar la capacitación.

Detalló que alrededor del 70 por ciento de la hotelería en la región corresponde a hoteles de cadena, los cuales, por estándares corporativos, exigen a su personal el manejo de un segundo idioma, principalmente inglés. No obstante, señaló que el resto de los hoteles, especialmente de marcas locales, manejan un nivel básico, lo que representa un área de oportunidad de cara al Mundial.

“El inglés sí lo vemos como un reto, pero también como una oportunidad. No me preocupa tanto en los hoteles de cadena, pero sí en otros puntos de la ciudad donde el visitante va a querer interactuar más, como museos, comercios y zonas turísticas”, afirmó.

Ante este escenario, la OCV, en conjunto con la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC) y la Dirección de Turismo de Saltillo, impulsa programas de capacitación en inglés enfocados en frases prácticas y atención básica, dirigidos a personal que forma parte del sector turístico.

López Aguirre subrayó que el perfil del visitante que podría llegar por el Mundial será distinto al turismo de negocios que habitualmente recibe la ciudad, ya que se trata de viajeros con mayor interés en actividades culturales, gastronómicas y recreativas.

Por su parte, Isidoro García, presidente de CANIRAC Saltillo, coincidió en que el idioma inglés es un factor clave para mejorar la experiencia del visitante y señaló que el sector restaurantero ha trabajado desde el año pasado en la capacitación de su personal.

“El idioma no es una barrera, es una oportunidad de crecimiento. El mesero es el embajador del platillo y del servicio, y si no puede comunicarse, la experiencia del comensal se ve limitada”, expresó.

Ambos representantes coincidieron en que Saltillo cuenta con ventajas como la seguridad, la infraestructura hotelera y la experiencia en atención a visitantes extranjeros, aunque reconocieron que el reto inmediato es fortalecer el dominio del inglés y la cultura de servicio, de cara a un evento internacional que podría generar una importante derrama económica para la región.