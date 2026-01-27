UAdeC Unidad Sureste abre convocatoria para ingresar al Instituto de Lenguas Extranjeras

Coahuila
/ 27 enero 2026
    UAdeC Unidad Sureste abre convocatoria para ingresar al Instituto de Lenguas Extranjeras
    El Bachillerato Bilingüe está enfocado en estudiantes con alto desempeño académico e interés en el inglés FOTO: CORTESÍA

La oferta académica está dirigida a nivel medio superior y superior para el semestre agosto–diciembre 2026

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Unidad Sureste, abrió la convocatoria para las y los interesados en cursar estudios de nivel medio superior y superior durante el semestre agosto–diciembre 2026 en el Instituto de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (ILE).

Entre la oferta académica destaca el Bachillerato Bilingüe, un programa de tres años dirigido a estudiantes con alto rendimiento académico y un fuerte interés por el dominio del idioma inglés.

TE PUEDE INTERESAR: Rector de la UAdeC da la bienvenida a estudiantes de Psicología Unidad Sureste

Este modelo educativo integra un currículo preuniversitario sólido con una inmersión intensiva en la lengua inglesa, con el objetivo de preparar al alumnado para enfrentar con éxito la educación superior y desenvolverse en contextos internacionales.

De igual manera, el ILE ofrece la Licenciatura en Enseñanza del Idioma Inglés, orientada a la formación de profesionales con un dominio avanzado del idioma, sólidos conocimientos lingüísticos y una preparación pedagógica especializada para su enseñanza como lengua extranjera.

Las y los egresados están capacitados para responder a los desafíos actuales de la educación lingüística y contribuir al fortalecimiento del aprendizaje del inglés en distintos niveles educativos, además de generar un impacto positivo en el desarrollo regional.

El registro de aspirantes estará abierto hasta el 30 de enero de 2026 y deberá realizarse a través del portal www.uadec.mx/admisiones, donde se deberán capturar los datos personales y cargar una fotografía. Al finalizar el trámite, las y los interesados deberán imprimir su boleta para efectuar el pago correspondiente en las instituciones bancarias autorizadas; el costo de la ficha es de 920 pesos.

TE PUEDE INTERESAR: Crecimiento de matrícula de la UAdeC debe ir acorde al crecimiento del presupuesto: Rector

El Instituto de Enseñanza de Lenguas Extranjeras tiene como misión promover la enseñanza, aprendizaje y certificación de lenguas extranjeras, así como el desarrollo de habilidades profesionales que favorezcan la inserción laboral y el trabajo colaborativo en un entorno globalizado.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono (844) 688 45 70, consultar la página de Facebook “Instituto de Lenguas Extranjeras UAdeC” o visitar el sitio www.uadec.mx/ile para conocer el plan de estudios.

