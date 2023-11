El Instituto Nacional de Migración está rebasado, no tiene ni dinero ni personal suficiente: SSP Coahuila

La administración estatal ha tenido que entrar en auxilio de las personas migrantes porque el Instituto Mexicano de Migración (INM), dependencia federal, se encuentra rebasado, sin presupuesto y personal suficiente, declaró la secretaria de Seguridad Pública en el Estado, Sonia Villarreal, durante la etapa de preguntas y respuestas de diputados en su comparecencia en el Congreso del Estado de Coahuila.

Para la administración estatal ha sido prioritario resolver la atención a los migrantes en tránsito por Coahuila, porque se han tenido picos pronunciados en el flujo, recientemente estuvieron en los municipios de Allende, Ciudad Acuña y Piedras Negras.

También dijo que han tenido inspecciones de Texas en cuanto al tema de la migración y diariamente se recibe la estadística de cruce del río Bravo de personas, y hasta ahora el promedio está en mil 300 migrantes diarios que son asegurados en los Estados Unidos por la patrulla fronteriza.

El problema no son los migrantes, sino las personas que tratan de lucrar con ellos. Se requiere de una acción más importante en coordinación tres órdenes de gobierno, Sedena Guardia Nacional, Policías de los municipios y estado, porque no es sólo responsabilidad de la administración estatal, dijo.

“El Instituto Nacional de Migración está rebasado no tiene personal, no tiene apoyo económico, ni autobuses, muchas cosas, el Gobierno Gederal no otorga lo que tiene que ser”, dijo la secretaria de Seguridad Pública ante legisladores de la Comisión de Seguridad en el Congreso del Estado.

La vida de los migrantes, reconoció la funcionaria, corre peligro viajando sobre el tren desde otras entidades y pasan por este estado para llegar a la frontera, sin embargo la administración estatal está evitando esas muertes.

Recientemente se presentó el caso de la persona fallecida sobre el ferrocarril, electrocutado.

Argumentó que en los filtros de paso de migrantes participan sólo como coadyuvantes las policías estatal, pero en realidad quien revisa la papelería y determina los aseguramientos es el INM, aunque no tiene ni para camiones para ellos.

Ante el cuestionamiento de que los migrantes reciben un mal trato de parte de elementos de Protección Civil, no aclaró si municipales o estatales, la secretaria respondió que la Secretaría de Seguridad solamente tiene dos quejas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Además, el Gobierno de Estados Unidos, no así el de Texas, está defendiendo a los migrantes que cruzan por Coahuila porque están asegurándolos y los llevan a un lugar seguro, además se ha visto a los agentes federales cortando las cercas de púas que instaló la administración de Greg Abbot en Texas.