El pequeño Ian cumple su sueño de ser elemento de la Guardia Nacional Honorario en Piedras Negras

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 4 marzo 2026
    El pequeño Ian cumple su sueño de ser elemento de la Guardia Nacional Honorario en Piedras Negras
    El pequeño cumplió su sueño de ser un elemento de la Guardia Nacional. Josué Rodríguez

Autoridades de la Guardia Nacional en Piedras Negras destacaron que esta iniciativa fortalece la cercanía con la comunidad y promueve valores como el respeto y la disciplina

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Guardia Nacional reafirmó su compromiso de cercanía con la comunidad al realizar una nueva edición del programa “Guardia Nacional Honorario por un Día”, iniciativa que busca brindar experiencias significativas a niños con capacidades diferentes. En esta ocasión, el protagonista fue Ian Cortés Reyes, de cinco años, estudiante del preescolar Instituto Freinet, quien vivió la emoción de portar el uniforme y desempeñarse simbólicamente como integrante de la corporación.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo impulsa Verificación Vehicular 2026 con unidades móviles; suman casi mil autos revisados

El coronel Arturo Hernández Cedeño, coordinador de la 22/a Coordinación de Unidad, explicó que el proceso de selección se lleva a cabo en instituciones educativas, identificando casos en los que la actividad pueda representar un momento inolvidable para el menor y su familia. Todo ello se realiza con entrevistas previas y la autorización de los padres.

Como parte de la jornada, Ian recibió un uniforme confeccionado especialmente para él, con todos los detalles, incluidas botas, lo que le permitió sentirse plenamente integrado a la institución. Durante el día participó en actividades representativas de la corporación, en un ambiente diseñado para hacerlo sentir cómodo, acompañado y valorado.

Este programa, que se realiza mensualmente, busca fortalecer valores como el respeto, la disciplina y el servicio a la comunidad, además de mostrar a la ciudadanía el lado humano y cercano de la Guardia Nacional.

Autoridades destacaron que estas dinámicas no solo generan recuerdos imborrables para los pequeños, sino que también promueven confianza y proximidad entre la corporación y la sociedad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Piedras Negras

Organizaciones


Guardia Nacional

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
De izquierda a derecha: el sargento Declan Coady, la sargento de primera clase Nicole Amor, el capitán Cody Khork y el sargento de primera clase Noah Tietjens.

Soldados de EU fallecidos en la guerra de Irán, son recordados como padres y reservistas dedicados
Vecinos denuncian manejo inadecuado de basura en la calle Bravo, lo que genera dispersión de desechos por animales.

Saltillo: ‘no se puede dormir’, piden vecinos del Centro cierre de bares por ruido
Una bandera iraní se coloca entre las ruinas de una comisaría atacada el lunes durante la campaña militar estadounidense-israelí en Teherán, Irán, el martes 3 de marzo de 2026.

La arriesgada guerra por elección de Trump en Irán

true

Gas natural: sólo estamos dejando ir las oportunidades
México presentó la demanda tras los hechos del 5 de abril de 2024.

Se alarga pleito México-Ecuador: CIJ autoriza nueva ronda de alegatos por asalto a embajada en 2024
Autoridades trabajan en las obras que acompañan el proyecto ferroviario y preparan la infraestructura necesaria para su llegada.

Prevén pasos a desnivel por tren de pasajeros; revisan impacto en colonias de Saltillo
Apenas el 13.5 por ciento de quienes operan tractocamiones en el País, son mujeres.

Coahuila: Autotransporte de carga enfrenta reto de inclusión femenina
Tendencia

Tendencia