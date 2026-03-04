El pequeño Ian cumple su sueño de ser elemento de la Guardia Nacional Honorario en Piedras Negras
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Autoridades de la Guardia Nacional en Piedras Negras destacaron que esta iniciativa fortalece la cercanía con la comunidad y promueve valores como el respeto y la disciplina
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Guardia Nacional reafirmó su compromiso de cercanía con la comunidad al realizar una nueva edición del programa “Guardia Nacional Honorario por un Día”, iniciativa que busca brindar experiencias significativas a niños con capacidades diferentes. En esta ocasión, el protagonista fue Ian Cortés Reyes, de cinco años, estudiante del preescolar Instituto Freinet, quien vivió la emoción de portar el uniforme y desempeñarse simbólicamente como integrante de la corporación.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo impulsa Verificación Vehicular 2026 con unidades móviles; suman casi mil autos revisados
El coronel Arturo Hernández Cedeño, coordinador de la 22/a Coordinación de Unidad, explicó que el proceso de selección se lleva a cabo en instituciones educativas, identificando casos en los que la actividad pueda representar un momento inolvidable para el menor y su familia. Todo ello se realiza con entrevistas previas y la autorización de los padres.
Como parte de la jornada, Ian recibió un uniforme confeccionado especialmente para él, con todos los detalles, incluidas botas, lo que le permitió sentirse plenamente integrado a la institución. Durante el día participó en actividades representativas de la corporación, en un ambiente diseñado para hacerlo sentir cómodo, acompañado y valorado.
Este programa, que se realiza mensualmente, busca fortalecer valores como el respeto, la disciplina y el servicio a la comunidad, además de mostrar a la ciudadanía el lado humano y cercano de la Guardia Nacional.
Autoridades destacaron que estas dinámicas no solo generan recuerdos imborrables para los pequeños, sino que también promueven confianza y proximidad entre la corporación y la sociedad.