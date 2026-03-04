El pequeño Ian cumple su sueño de ser elemento de la Guardia Nacional Honorario en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Guardia Nacional reafirmó su compromiso de cercanía con la comunidad al realizar una nueva edición del programa “Guardia Nacional Honorario por un Día”, iniciativa que busca brindar experiencias significativas a niños con capacidades diferentes. En esta ocasión, el protagonista fue Ian Cortés Reyes, de cinco años, estudiante del preescolar Instituto Freinet, quien vivió la emoción de portar el uniforme y desempeñarse simbólicamente como integrante de la corporación.

El coronel Arturo Hernández Cedeño, coordinador de la 22/a Coordinación de Unidad, explicó que el proceso de selección se lleva a cabo en instituciones educativas, identificando casos en los que la actividad pueda representar un momento inolvidable para el menor y su familia. Todo ello se realiza con entrevistas previas y la autorización de los padres.

Como parte de la jornada, Ian recibió un uniforme confeccionado especialmente para él, con todos los detalles, incluidas botas, lo que le permitió sentirse plenamente integrado a la institución. Durante el día participó en actividades representativas de la corporación, en un ambiente diseñado para hacerlo sentir cómodo, acompañado y valorado.

Este programa, que se realiza mensualmente, busca fortalecer valores como el respeto, la disciplina y el servicio a la comunidad, además de mostrar a la ciudadanía el lado humano y cercano de la Guardia Nacional.

Autoridades destacaron que estas dinámicas no solo generan recuerdos imborrables para los pequeños, sino que también promueven confianza y proximidad entre la corporación y la sociedad.