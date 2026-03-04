Prevén pasos a desnivel por tren de pasajeros; revisan impacto en colonias de Saltillo

El proyecto del tren de pasajeros que conectará a Saltillo con la región noreste avanza en coordinación con autoridades federales, aunque todavía se revisan obras complementarias y posibles afectaciones en zonas urbanas de la ciudad, señalaron autoridades estatales y municipales.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, aseguró que su administración trabaja en conjunto con los alcaldes de la región para acompañar el proyecto ferroviario y preparar infraestructura necesaria para su llegada.

“Estamos trabajando con los alcaldes y en sintonía con el Gobierno Federal para aterrizar el tema del tren”, afirmó.

Comentó que algunas obras locales serán clave para facilitar la operación del sistema ferroviario. “Hay obras complementarias que se tienen que hacer, si no se hacen pues el tren no puede pasar. Entre las más relevantes, está el puente o deprimido, no sé en qué quedó ya, de Nazario con Vito Alessio. Los proyectos ejecutivos los van a definir cada uno de los alcaldes con el gobierno federal, así como la secretaria María Bárbara”, dijo.

Por su parte, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, indicó que el análisis del proyecto incluye revisar el derecho de vía del actual tren de carga, ya que existen múltiples cruces con zonas habitacionales y vialidades de la ciudad. “Hay más de 20 puntos entre colonias donde pasa el derecho de vía, por lo que se tendrán que hacer deprimidos o pasos a desnivel”, dijo.

Añadió que uno de los principales retos es el impacto que podrían tener estas obras en áreas donde existen viviendas cercanas a la vía ferroviaria, por lo que el aspecto social será prioritario en el análisis. “La preocupación es que si habrá desnivel, lleva pendiente y hay casas construidas en ese trayecto. Por eso el tema social es lo principal que se debe atender”, señaló.

El edil dijo que el municipio ya realizó estudios de aforo vehicular en el cruce de los bulevares Nazario Ortiz Garza y Vito Alessio Robles en distintos horarios del día, información que fue compartida con las autoridades encargadas del proyecto para definir qué tipo de obra sería necesaria en ese punto.

Agregó que en algunas zonas el proyecto contempla cambios de lado en la vía, lo que requeriría la construcción de un viaducto. Así mismo, comentó que en las zonas rurales del trayecto el impacto sería menor, aunque en áreas urbanas se buscará que los habitantes no resulten perjudicados.

“Que las y los saltillenses este no sean perjudicados y sobre todo que tengan la información correcta de cómo se van a llevar a cabo las acciones. Que las familias que viven cerca del derecho de carga, si van a sufrir alguna afectación, cómo se les va a compensar”, dijo.