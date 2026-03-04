Saltillo: ‘no se puede dormir’, piden vecinos del Centro cierre de bares por ruido

Un grupo de vecinos del Centro Histórico de Saltillo acudió esta mañana a la Presidencia Municipal para solicitar el cierre de bares en esta zona ante el ruido y basura que generan.

La activista Jackie Campbell, integrante de la agrupación Vecinos 25000, expuso que se entregó ante la Secretaría del Ayuntamiento un escrito en el que solicitan una reunión con el alcalde Javier Díaz González.

TE PUEDE INTERESAR: Llegarán a Saltillo las reliquias de San Pascual Bailón; recorrerán parroquias del 8 al 22 de marzo

Los habitantes del primer cuadro de la ciudad, aseguran que es constante que los establecimientos rebasen los niveles de ruido permitido, además de que constantemente se encuentran con otras problemáticas como vómito, basura y orina en las calles.

Además expusieron que en reiteradas ocasiones se les invaden sus cocheras, aunque no vivan cerca de los bares.

“Los detalles de lo que sucede en cada uno de ellos (los bares) y los efectos que ellos causan, los podemos compartir en la cita que esperamos nos pueda ofrecer. Ello incluye extra horarios, trata, droga, basura, vómitos, orines, riñas, bloqueo de puertas, cocheras, ventanas y esquinas”, expone el documento entregado este miércoles en la presidencia, del que VANGUARDIA tiene copia.

Los vecinos expusieron que ya hay dos familias “desplazadas” al lado del bar Agustín Jaime’s, luego del exceso de ruido que genera por la terraza.

“La terraza del bar Agustín Jaime’s da a mi patio y se escucha todo. Ahí no se puede dormir, no se puede vivir porque ahí está todo el ruido”, expuso una de las manifestantes.