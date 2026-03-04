Se alarga pleito México-Ecuador: CIJ autoriza nueva ronda de alegatos por asalto a embajada en 2024

Noticias
/ 4 marzo 2026
    Se alarga pleito México-Ecuador: CIJ autoriza nueva ronda de alegatos por asalto a embajada en 2024
    México presentó la demanda tras los hechos del 5 de abril de 2024. ESPECIAL
El Universal
por El Universal

Demandas

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


CIJ

El calendario extiende el intercambio de escritos hasta 2027 y mantiene en curso los dos expedientes ante el tribunal de la ONU

CDMX.- La Corte Internacional de Justicia (CIJ) autorizó una segunda ronda de alegatos por escrito en el litigio promovido por México contra Ecuador por el asalto a la embajada mexicana en Quito, y estableció un calendario que extenderá el intercambio de argumentos hasta principios de 2027.

En una orden fechada el 25 de febrero de 2026, el tribunal fijó el 25 de agosto de 2026 como plazo para que México presente su Réplica y el 25 de febrero de 2027 para que Ecuador entregue su Dúplica, con lo que la fase escrita del proceso se prolongará hasta esa fecha.

México presentó la demanda tras los hechos del 5 de abril de 2024, cuando fuerzas de seguridad ecuatorianas ingresaron por la fuerza a la sede diplomática en Quito, detuvieron al ex vicepresidente Jorge Glas —quien se encontraba en calidad de asilado político— y, según la acusación, sometieron al personal diplomático. Tras ese episodio, México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador y formalizó su demanda el 11 de abril de 2024 ante la CIJ.

Para el gobierno mexicano, los hechos constituyen “graves violaciones al derecho internacional”, en particular a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que establece la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y la obligación del Estado receptor de proteger instalaciones y personal.

La Corte recordó que ya había fijado los plazos para la memoria de México y la contramemoria de Ecuador, documentos que fueron entregados en tiempo. Tras una reunión celebrada el 11 de febrero de 2026 con los agentes de ambas partes para definir la etapa siguiente, el tribunal resolvió autorizar la segunda vuelta de escritos.

En su resolución, la CIJ precisó que la Réplica permite al Estado demandante responder y reforzar su posición frente a los argumentos de la contramemoria, mientras que la Dúplica da al Estado demandado la posibilidad de contestar lo expuesto y cerrar la fase escrita antes de una eventual etapa oral.

En paralelo, la Corte informó que, en el litigio iniciado por Ecuador contra México en relación con el asilo concedido a Glas, también autorizó una segunda ronda de alegatos, con un calendario idéntico: la Réplica de Ecuador deberá presentarse el 25 de agosto de 2026 y la Dúplica de México el 25 de febrero de 2027.

El Universal

