Coahuila: Autotransporte de carga enfrenta reto de inclusión femenina

El autotransporte de carga en México atraviesa uno de sus periodos de mayor dinamismo en años recientes. En 2024, el personal ocupado en el sector de transportes, correos y almacenamiento creció 6.4 por ciento, de acuerdo con la Encuesta Anual de Transportes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Dentro de este universo, el autotransporte de carga especializado destacó por encima del promedio: incrementó su plantilla laboral en 19.4 por ciento y registró el mayor crecimiento en ingresos del sector, con un alza de 38.8 por ciento.

Las cifras confirman expansión económica. Sin embargo, también exhiben un desafío estructural: la limitada participación femenina en uno de los motores logísticos del País.

BRECHA DE GÉNERO EN UN SECTOR ESTRATÉGICO

En las 14 ramas analizadas por el INEGI predomina la presencia masculina. En el autotransporte de carga general, las mujeres representan apenas 13.8 por ciento del personal; en el especializado, 15.1 por ciento.

El contraste es evidente frente a otros segmentos: en transporte aéreo regular, la participación femenina alcanza 42.3 por ciento, y en servicios de intermediación para el transporte de carga, 37 por ciento. Incluso en remuneraciones, donde los hombres concentran la mayor proporción, la presencia femenina es más relevante en transporte aéreo (42.5 por ciento) y en intermediación logística (37.3 por ciento).

El patrón sugiere que donde existe mayor especialización técnica y profesionalización, la participación de mujeres tiende a incrementarse. En 9 de las 14 ramas del sector, la mayoría del personal cuenta con estudios de nivel Medio Superior o Superior, una tendencia particularmente marcada en el transporte aéreo.

En el ámbito terrestre, comienzan a observarse avances. En la escuela de la empresa Líneas Primero de Mayo, en Piedras Negras, 20 de las 200 personas capacitadas como operadores de carga son mujeres, quienes actualmente laboran en la parte estadounidense de la operación.

De acuerdo con Blanca Villanueva, una mujer puede trazar un plan de vida y carrera que inicia en unidades de última milla de 3.5 toneladas, avanzar a camiones de 10 toneladas y posteriormente operar tractocamiones de 53 pies en rutas como Piedras Negras–Saltillo o Sabinas–Torreón, hasta alcanzar certificaciones tipo B1 para cruces México–Estados Unidos o México–Canadá.

TECNOLOGÍA, COMPETITIVIDAD Y LIDERAZGO FEMENINO

El crecimiento del autotransporte ya no depende exclusivamente de la operación en carretera. La industria exige monitoreo en tiempo real, análisis de datos, protocolos de prevención y plataformas digitales que reduzcan riesgos y eleven la eficiencia.

En ese punto emerge el liderazgo de María de los Ángeles Useche Serrano, directora comercial de Total Protect, firma especializada en soluciones tecnológicas para flotillas.

Desde su posición, ha impulsado la integración de geolocalización satelital, monitoreo 24/7, telemetría y sistemas anti-asalto bajo un enfoque preventivo. En un entorno donde el autotransporte especializado es el segmento de mayor crecimiento económico, la adopción tecnológica se convierte en condición de competitividad.

La empresa reporta una tasa de recuperación vehicular de 99 por ciento y la gestión de más de 34 mil traslados anuales, indicadores que evidencian cómo la digitalización impacta directamente en la reducción de riesgos y en la continuidad operativa.