El senador Gabriel Elizondo recorrerá Coahuila para construir agenda legislativa

El senador de la República, Gabriel Elizondo Pérez, inició una serie de encuentros con ciudadanos y representantes de distintos sectores de Coahuila para recoger propuestas y necesidades que serán incorporadas a su agenda legislativa. Como parte de esta estrategia, el legislador anunció que durante los próximos meses recorrerá colonias, barrios y ejidos de las cinco regiones del estado, donde sostendrá reuniones con vecinos, organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales, profesionistas, académicos y otros sectores.

La intención es que las inquietudes recogidas durante estos encuentros se traduzcan en iniciativas de ley y puntos de acuerdo que serán presentados ante el Senado de la República durante el próximo periodo ordinario de sesiones, que comenzará en septiembre. Elizondo también señaló que mantiene un trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el propósito de fortalecer las políticas públicas que impulsa la administración estatal. ENCUENTROS EN COLONIAS Y REGIONES Uno de los primeros encuentros se realizó en la colonia Guayulera, donde el senador sostuvo diálogo con integrantes de la sociedad civil organizada y planteó que las propuestas legislativas deben surgir directamente de las necesidades de la población. “Queremos que esta agenda legislativa nazca de las ideas y propuestas de nuestra gente. Vamos a escuchar a todos los sectores para llevar al Senado iniciativas que realmente beneficien a Coahuila y fortalezcan el rumbo que hoy vive nuestro Estado”, expresó.

Durante las primeras reuniones, los ciudadanos han planteado como principales preocupaciones temas relacionados con salud, agua, vivienda y desarrollo económico, asuntos que serán considerados dentro de los trabajos para definir las propuestas que llevará al Congreso de la Unión. El senador adelantó que el recorrido continuará durante las próximas semanas por las cinco regiones de Coahuila, donde también se pondrán en marcha los Semilleros Legislativos, espacios que involucrarán a la comunidad educativa y buscarán mantener un diálogo directo con la población. Con estas actividades, Elizondo pretende integrar una agenda legislativa sustentada en las propuestas ciudadanas y mantener comunicación con distintos sectores del estado antes del inicio del próximo periodo de sesiones.