Asegura Riquelme que su administración prioriza seguridad, agua y modernización de servicios en Torreón

El Edil afirmó que la seguridad constituye el punto de partida para el desarrollo del municipio, pues permite preservar la tranquilidad de las familias y generar condiciones adecuadas para impulsar programas, proyectos e inversiones.

TORREÓN, COAH.- A poco más de un mes de asumir la alcaldía de Torreón , Miguel Ángel Riquelme Solís aseguró que su administración trabaja en una estrategia integral para atender las principales demandas ciudadanas, entre las que destacan la seguridad, el abastecimiento de agua potable, la pavimentación y la mejora de los servicios públicos.

“De la seguridad se desprende todo: la tranquilidad, la paz de los ciudadanos y la posibilidad de proyectar otro tipo de programas y proyectos”, señaló.

Riquelme Solís destacó que Torreón mantiene indicadores favorables en materia de percepción de seguridad; sin embargo, advirtió que conservar esos resultados exige inversión permanente, equipamiento y capacitación para las corporaciones.

Como parte de esta estrategia, anunció la adquisición de 40 nuevas patrullas, más armamento y equipo, así como el fortalecimiento del Grupo de Reacción y la capacitación continua de los elementos municipales.

Además, indicó que la política de prevención se ampliará en colonias y espacios públicos mediante actividades deportivas y culturales dirigidas a niñas, niños y jóvenes, con el propósito de recuperar áreas de convivencia y fortalecer el tejido social.

En materia de agua potable, el Alcalde informó que ordenó una rehabilitación integral de la infraestructura hidráulica, particularmente de los pozos que presentan fallas recurrentes. Explicó que estas acciones permitirán recuperar su capacidad operativa y mejorar el suministro en las colonias afectadas.

Respecto a la infraestructura urbana, adelantó que el municipio adquirirá dos nuevas máquinas para fortalecer al Sistema Integral de Mantenimiento Vial y acelerar los trabajos de pavimentación, recarpeteo y bacheo.

Señaló que la incorporación de este equipo permitirá ampliar la capacidad operativa del Ayuntamiento y avanzar con mayor rapidez en la rehabilitación de calles y avenidas.