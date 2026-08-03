Asegura Riquelme que su administración prioriza seguridad, agua y modernización de servicios en Torreón

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Coahuila
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    Asegura Riquelme que su administración prioriza seguridad, agua y modernización de servicios en Torreón
    El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís presentó las principales líneas de trabajo que desarrollará su administración en Torreón. CORTESÍA

La estrategia incluye la adquisición de patrullas, maquinaria para mantenimiento vial y nuevas unidades de transporte público

TORREÓN, COAH.- A poco más de un mes de asumir la alcaldía de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís aseguró que su administración trabaja en una estrategia integral para atender las principales demandas ciudadanas, entre las que destacan la seguridad, el abastecimiento de agua potable, la pavimentación y la mejora de los servicios públicos.

El Edil afirmó que la seguridad constituye el punto de partida para el desarrollo del municipio, pues permite preservar la tranquilidad de las familias y generar condiciones adecuadas para impulsar programas, proyectos e inversiones.

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“De la seguridad se desprende todo: la tranquilidad, la paz de los ciudadanos y la posibilidad de proyectar otro tipo de programas y proyectos”, señaló.

Riquelme Solís destacó que Torreón mantiene indicadores favorables en materia de percepción de seguridad; sin embargo, advirtió que conservar esos resultados exige inversión permanente, equipamiento y capacitación para las corporaciones.

Como parte de esta estrategia, anunció la adquisición de 40 nuevas patrullas, más armamento y equipo, así como el fortalecimiento del Grupo de Reacción y la capacitación continua de los elementos municipales.

Además, indicó que la política de prevención se ampliará en colonias y espacios públicos mediante actividades deportivas y culturales dirigidas a niñas, niños y jóvenes, con el propósito de recuperar áreas de convivencia y fortalecer el tejido social.

En materia de agua potable, el Alcalde informó que ordenó una rehabilitación integral de la infraestructura hidráulica, particularmente de los pozos que presentan fallas recurrentes. Explicó que estas acciones permitirán recuperar su capacidad operativa y mejorar el suministro en las colonias afectadas.

Respecto a la infraestructura urbana, adelantó que el municipio adquirirá dos nuevas máquinas para fortalecer al Sistema Integral de Mantenimiento Vial y acelerar los trabajos de pavimentación, recarpeteo y bacheo.

Señaló que la incorporación de este equipo permitirá ampliar la capacidad operativa del Ayuntamiento y avanzar con mayor rapidez en la rehabilitación de calles y avenidas.

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Asimismo, Riquelme Solís informó que el nuevo modelo de transporte público se encuentra en su fase final. La primera etapa contempla la incorporación de alrededor de 100 autobuses equipados con aire acondicionado, acceso a internet y condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad.

El Alcalde sostuvo que estas acciones forman parte de una agenda orientada a resolver las necesidades más urgentes de Torreón y mejorar de manera gradual la calidad de vida de sus habitantes.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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