Elección presidencial no está definida; clave participación de los jóvenes: Lorenzo Córdova en Saltillo

“ Viendo lo que han hecho otros presidentes que han actuado de manera muy similar a él, dividiendo a la sociedad, descalificando y agrediendo a los adversarios y a quien no se le subordina como la prensa libre, pues creo que es muy probable y es posible que si los resultados no le gusten pues hagan lo que ha hecho muchas veces en el pasado, descalificar los resultados electorales ”, mencionó.

CLAVE PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD

Córdova Vianello mencionó la importancia de la participación juvenil en las elecciones de este 2024 argumentando que los posibles entre los 19 y los 39 años, suman el 46 por ciento de los votantes.

También señaló que en las intermedias del 2021, ese mismo sector etario fue el que menor participación tuvo, para lo cual hizo un llamado a la acción por parte de las universidades.

No obstante y calificándola como una paradoja, a su vez indicó que los jóvenes entre 19 y 29 años son los que más aceptan ser funcionarios de casilla según los datos del INE.

“Quien tenga contacto con los chavos hay que hacerles sentir que el futuro sí está en sus manos y que no votar no significa que no va a haber futuro sino que no lo van a decidir ellos, van a dejar a alguien más que decida por ellos”, detalló.

Añadió que si bien la tarea de que la juventud valore la democracia como un hecho que es relativamente nuevo en la historia de México le corresponde a todas y todos, las universidades juegan un papel fundamental.

Argumentó que esas instituciones no tienen que hacer política partidista apegándose a su condición de universalidad pero que pueden trabajar desde el análisis y la discusión de las plataformas electorales de los candidatos.