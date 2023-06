Elecciones Coahuila: ‘Que el gobernador, por humanidad, vea por los pobres’, pide ciudadana

La señora Lupita Reyes, de la colonia Guayulera en Saltillo, pide al próximo gobernador que no sea mentiroso, que por humanidad vea por los pobres y cumpla lo que prometió, y a los próximos diputados y diputadas, que regresen a las colonias, porque terminan las campañas y después “ni sus luces”.

“¿Qué le pediría al gobernador? Que cumpliera, que no fuera tan mentiroso porque todo lo que hacen es para acá, nada para el pueblo y ahí está la prueba del parque (Abraham Curbelo). Han venido gobernadores y está todo sin banquetas, esta colonia está toda abandonada, ve las calles, las banquetas, todas destruidas, no hay quien le ponga mano.

“Está todo abandonado, por humanidad les pedimos que le hagan una caricia siquiera a las banquetas y que cumplan lo que han prometido porque prometen y prometen y después se olvidan de que anduvieron buscando votos, haciendo campaña, pero no cumplen lo que dicen”, expresó.

A los diputados, les pide que regresen a las colonias una vez que asuman el cargo, porque en campaña andan recorriendo las colonias y tocan casa por casa para presentar sus propuestas legislativas y después ya no regresan y olvidan lo que ofrecieron.

“Que se fijen en la humanidad del pueblo, no en los que tienen, que se fijen en la pobreza. Los diputados son los que hacen las leyes y los planes, pero que no se fijen en los de arriba, sino en los de abajo, que fijen los ojos en el caído, en el que tiene hambre, sed, necesidad, no en el que tiene un negocio, una fábrica, esos no tienen necesidad de nada.

“Y les pedimos que regresen, porque a veces ni los conocemos, vienen aquí y dicen que soy esto y soy lo otro, pero nomás en campaña. Cuando no andan buscando el voto, ni sus luces, no se ven por ningún lado; va uno a buscarlos y que no están que andan en una junta, en un desayuno, en una reunión, en un evento, menos para lo que están”, reclamó.