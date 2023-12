¿Elementos de la FGE Coahuila hechizados? Desmiente famosa bruja supuestos trabajos en Saltillo

Sin embargo, recientemente, una publicación en redes sociales circuló afirmando que entre las personas “desenterradas” supuestamente se encontraban figuras prominentes, como la coordinadora del grupo de homicidios violentos de la Fiscalía General del Estado, un elemento de la Agencia de Investigación Criminal de Parras de la Fuente, y el comisario de seguridad.

Doña Wicca, inicialmente, respondió con una declaración en tono sarcástico: “Hola, ¿pues en qué chisme me traen? ¿Acaso me van a dar mi regalo de navidad? No se crean, que bueno que exista este tipo de notas y notemos que todos estamos expuestos a que nos dañen.”

TE PUEDE INTERESAR: ¿Te encontraste? Desentierran más de 200 trabajos de brujería en panteón de Saltillo

Horas después, la vidente eliminó la publicación y desmintió categóricamente haber desenterrado a estas personas, al darse cuenta de que se trataba de una noticia falsa. En su declaración, aseguró que esas imágenes no eran de su propiedad, y que solo dos le pertenecían, pero estaban falsificadas. Exhortó a no hacer caso de la publicación y reafirmó su compromiso para brindar protección a los afectados.