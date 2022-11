Saltillo: vidente encuentra más de 100 trabajos de brujería en cementerio, identifican a víctimas en redes sociales (video)

TE PUEDE INTERESAR: Las brujas de Saltillo que escaparon a la Santa Inquisición

Dicha publicación superó los 180 comentarios, las 859 reacciones y fue compartida más de 480 veces en Facebook.

DOÑA WICCA VISITA PANTEÓN DE SALTILLO, PERO LA CORREN DEL LUGAR

La vidente informó a través de su cuenta oficial que su visita a Saltillo se vio interrumpida luego de que guardias del panteón San Esteban la corrieran del lugar ‘de forma prepotente’.

En un video ‘en vivo’, Wicca contó a sus seguidores sobre los malos tratos que recibió en Saltillo, sin embargo señaló que lograron hacer algo con el material que pudieron rescatar.

“Nos corrieron del panteón municipal de Saltillo. ¿Para qué me invitan brujerios? ¿para qué me invitan si me van a correr?”, reclamó la mujer.