EMAS invita a la ciudadanía a pagar anualidad 2026 y fortalecer servicios de agua

Coahuila
/ 12 enero 2026
    EMAS invita a la ciudadanía a pagar anualidad 2026 y fortalecer servicios de agua
    Los recursos recaudados se destinarán a mejoras en la red de agua potable y el sistema de drenaje sanitario. FOTO: CORTESÍA

El pago anual permite a los usuarios cumplir con su contribución y fortalece la capacidad operativa de la paramunicipal

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal, a través de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS), hizo un llamado a la ciudadanía para realizar el pago de la anualidad 2026, un esquema que permite cumplir con la contribución anual y, al mismo tiempo, fortalecer la capacidad operativa de la paramunicipal.

Con los recursos recaudados, EMAS podrá continuar implementando mejoras en la red de distribución de agua potable y en el sistema de drenaje sanitario, acciones esenciales para garantizar un servicio más eficiente, continuo y de calidad para las familias del municipio.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe fortalecerá apoyos al deporte durante 2026

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino resaltó la importancia de la participación ciudadana en este programa: “Cuando las y los ciudadanos cumplen con el pago de sus servicios, se generan los recursos necesarios para seguir invirtiendo en infraestructura hidráulica, mejorar la red y asegurar un mejor abasto de agua para hoy y para el futuro del municipio”.

La anualidad 2026 contempla una tarifa única para el sector habitacional, con costos diferenciados según el tipo de vivienda. Además, busca promover el ahorro del agua a través de un consumo anual máximo de hasta 180 metros cúbicos, fomentando el uso responsable del recurso.

$!Las acciones buscan garantizar un servicio de agua más eficiente, continuo y de calidad para las familias del municipio.
Las acciones buscan garantizar un servicio de agua más eficiente, continuo y de calidad para las familias del municipio. FOTO: CORTESÍA

El Gobierno Municipal recordó que el pago de la anualidad solo puede realizarse de manera presencial en las oficinas de EMAS, cumpliendo con los requisitos establecidos: contar con medidor funcionando, accesible y visible, y efectuar el pago en una sola exhibición. El programa estará vigente del 2 al 31 de enero de 2026, en horarios de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas y sábado de 8:00 a 12:00 horas.

TE PUEDE INTERESAR: Gobiernos de Ramos Arizpe y Arteaga refuerzan apoyo a comunidades rurales ante onda gélida

Finalmente, el Ayuntamiento reiteró la invitación a la ciudadanía a aprovechar este esquema, contribuir al fortalecimiento de los servicios públicos y apoyar el desarrollo y bienestar de Ramos Arizpe, asegurando así la continuidad y eficiencia de los servicios hidráulicos para toda la población.

Temas


Agua
Servicios Públicos

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Presidenta corrigiendo la plana a AMLO

La Presidenta corrigiendo la plana a AMLO
true

La despedida de Pedro Garfias
true

POLITICÓN: Monta Fiscalía de Nuevo León megaoperativo contra Director de VANGUARDIA, mientras es indulgente con criminales
El refugio temporal de Ramos Arizpe fue habilitado con calefacción, alimentos y bebidas calientes durante el fin de semana.

Reporta Ramos Arizpe saldo blanco tras entrada del Frente Frío 27
El gobernador Manolo Jiménez Salinas presentó en Palacio de Gobierno un paquete de programas sociales, educativos y económicos con una inversión estimada de hasta 5 mil millones de pesos.

Con inversión aproximada a los 5 mil mdp, Gobierno de Coahuila anuncia paquete de obras y apoyos

Muchos alojamientos digitales no cumplen con normas de Protección Civil ni salidas de emergencia, advierte empresario.

Falta de regulación en Airbnb representa riesgo para Saltillo rumbo al Mundial 2026

La regularidad del sueño se refiere al mantenimiento de la misma hora de acostarse y levantarse.

Tener una rutina de sueño puede mejorar tu salud
Trump y Petro al teléfono: así se evitó una crisis

Trump y Petro al teléfono: así se evitó una crisis