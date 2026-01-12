EMAS invita a la ciudadanía a pagar anualidad 2026 y fortalecer servicios de agua

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal, a través de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS), hizo un llamado a la ciudadanía para realizar el pago de la anualidad 2026, un esquema que permite cumplir con la contribución anual y, al mismo tiempo, fortalecer la capacidad operativa de la paramunicipal.

Con los recursos recaudados, EMAS podrá continuar implementando mejoras en la red de distribución de agua potable y en el sistema de drenaje sanitario, acciones esenciales para garantizar un servicio más eficiente, continuo y de calidad para las familias del municipio.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino resaltó la importancia de la participación ciudadana en este programa: “Cuando las y los ciudadanos cumplen con el pago de sus servicios, se generan los recursos necesarios para seguir invirtiendo en infraestructura hidráulica, mejorar la red y asegurar un mejor abasto de agua para hoy y para el futuro del municipio”.

La anualidad 2026 contempla una tarifa única para el sector habitacional, con costos diferenciados según el tipo de vivienda. Además, busca promover el ahorro del agua a través de un consumo anual máximo de hasta 180 metros cúbicos, fomentando el uso responsable del recurso.