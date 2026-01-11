Ramos Arizpe fortalecerá apoyos al deporte durante 2026

RAMOS ARIZPE, COAH.- Durante el año 2026, el municipio de Ramos Arizpe reforzará de manera significativa los apoyos destinados a las y los deportistas, como parte de las prioridades de la administración municipal que encabeza el alcalde Tomás Gutiérrez, quien ha reiterado que el fomento al deporte constituye una herramienta fundamental para el desarrollo integral de la niñez, la juventud y las familias ramosarizpenses.

El Edil informó que su gobierno mantendrá y ampliará diversos programas enfocados en el impulso de atletas locales, ligas deportivas y entrenadores, así como en el fortalecimiento y mejora de los espacios destinados a la práctica deportiva, con el objetivo de generar mejores condiciones para el desarrollo del talento en el municipio.

Tomás Gutiérrez destacó que la administración municipal trabaja de manera constante para garantizar apoyo institucional, infraestructura digna y mayores oportunidades para que las y los deportistas puedan crecer y consolidarse en sus disciplinas, al tiempo que se promueven hábitos de vida saludables y valores esenciales como la disciplina, el trabajo en equipo y el esfuerzo.

Asimismo, subrayó que el respaldo al deporte no solo impacta de manera positiva en el bienestar físico de la población, sino que también contribuye a la prevención de conductas de riesgo y al fortalecimiento del tejido social, por lo que seguirá siendo un eje prioritario dentro de las políticas públicas municipales durante 2026.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe refrenda su compromiso de impulsar el talento deportivo local y de continuar construyendo una ciudad más activa, saludable y con mayores oportunidades para todas y todos.