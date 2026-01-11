Gobiernos de Ramos Arizpe y Arteaga refuerzan apoyo a comunidades rurales ante onda gélida

Coahuila
/ 11 enero 2026
    Gobiernos de Ramos Arizpe y Arteaga refuerzan apoyo a comunidades rurales ante onda gélida
    Frente frío 27 deja temperaturas bajo cero en la Región Sureste FOTO: OMAR SAUCEDO

Autoridades mantienen operativos de vigilancia y atención a personas vulnerables por clima frío

El ingreso del frente frío número 27 provocó temperaturas de hasta -1°C en las zonas rurales de Ramos Arizpe y densa neblina en los cañones de Arteaga. Las direcciones de Protección Civil de ambos municipios activaron operativos para salvaguardar a la población vulnerable.

Francisco Sánchez, titular de Protección Civil en Ramos Arizpe, informó que se brindó atención a ciudadanos detectados a la intemperie. “4 personas se les ofreció el traslado de la albergue. 2 aceptaron y 2 no el refugio temporal”, señaló el funcionario municipal.

Sánchez detalló que acompañaron al alcalde para entregar apoyos en el ejido Landeros, donde el termómetro descendió considerablemente. “Cuando íbamos a Landeros la camioneta del alcalde marcaba -1°”, comentó respecto a la intensidad del frío en el campo.

Por su parte, en el municipio de Arteaga, el director de Protección Civil, Leonel Martínez Mata, reportó que el fenómeno climático trajo principalmente lluvia y una neblina muy densa. Esta condición ha dificultado la visibilidad en las zonas serranas más altas.

“No descartamos que en las partes altas de la montaña como es en la Marta, en la Viga, tengamos presencia de agua nieve o hielo”, explicó Martínez Mata. Sin embargo, aclaró que en las partes bajas solo se ha registrado precipitación de agua.

El director de Arteaga subrayó que hasta el momento no ha sido necesario el uso de albergues en su demarcación. “Afortunadamente en ninguno hubo situación de personas que estuvieran albergadas en la cabecera municipal”, confirmó durante la entrevista.

En Arteaga, se realizó un recorrido matutino por colonias vulnerables en coordinación con la alcaldesa y autoridades estatales. Durante la jornada, “se estuvieron repartiendo cobijas, chocolatito caliente y pan a personas en situación de calle”, indicó Martínez.

Finalmente, las autoridades de ambos municipios hicieron un llamado a la población a mantenerse informada por canales oficiales. Se espera que las condiciones de humedad y frío persistan en las próximas horas, por lo que los recorridos de vigilancia continuarán vigentes.

