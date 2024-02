Emite CNDH recomendación por tortura de federales a ciudadano en la carretera Saltillo-Monterrey

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación contra la extinta Policía Federal -hoy Guardia Nacional- por cometer graves violaciones a los derechos humanos en contra de una persona que transitaba por la carretera Saltillo-Monterrey, y a quien presuntamente torturaron.

Los hechos por los cuales el ciudadano interpuso la denuncia, se registraron marzo del 2019, cuando señaló que elementos de la citada corporación lo detuvieron al circular con un grupo de personas migrantes.

De acuerdo con la narración de la queja, mientras transitaba por la carretera el hombre fue advertido con una señal de detención por parte de los elementos de la Policía Federal poco después del tramo La Carbonera.

Según el relato del agraviado, luego de la señal empezó a escuchar detonaciones de armas de fuego, por las cuales decidió darse a la fuga ante el miedo por resultar herido, situación que desató una persecución en la que los elementos lo sacaron del camino en tránsito.

Luego de ser descendido del vehículo, el hombre fue golpeado hasta que perdió la conciencia en al menos tres ocasiones.

“Nuevamente perdí el conocimiento y me echaron agua en la cara, para ese momento estaba todo orinado y me había hecho popó, le pedí agua al federal y cuando me trajo un chorro de agua en la otra traía tierra y me hecho la tierra en la boca y pierdo el conocimiento otra vez y cuando despierto iba en una ambulancia”, dice la narración de los hechos.

Uno de los datos que se ubican en la denuncia del agraviado, es que luego de haber sido atendido, se percató de que los elementos mintieron sobre su arribo al Hospital General de Saltillo.

“Me dice que me habían operado por el accidente, porque pensaron que traía un estallamiento de vísceras, y me dice que no tenía nada, que solo el dolor por el choque y yo le digo que cuál choque”, expresó el agraviado en su denuncia en la que advirtió que en ningún momento le tomaron fotografías sobre la evidencia.

Después de un largo estudio sobre el caso, donde la CNDH contrastó las versiones indicadas tanto por el agraviado, como por la autoridad, consideró que los elementos de la Policía Federal sí cometieron violaciones a los derechos humanos consideradas como graves que atentan contra la integridad y seguridad personal y al trato digno por actos de Tortura.

Esta recomendación 124/2024, está dirigida a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la que depende la Policía Federal, y en ella la CNDH expuso seis puntos en los que solicitó a la autoridad dar capacitación a sus elementos, hacerse cargo de la atención psicológica del agraviado, e incluso, interponer las denuncias necesarias ante la FGR por los delitos que se hayan cometido sobre el caso.

A partir de que la recomendación fue notificada, la SSPC tendrá 15 días para aceptar la responsabilidad de los hechos y reconocer los derechos de la víctima.