Empleo temporal y ‘Ola verde’ regresan a apoyar a familias de Ramos Arizpe

Coahuila
/ 16 enero 2026
    Empleo temporal y ‘Ola verde’ regresan a apoyar a familias de Ramos Arizpe
    Cerca de 50 mujeres de Ramos Arizpe están en la nómina del programa “Ola verde”. FOTO: VANGUARDIA

Los programas municipales ofrecen flexibilidad laboral y ayuda económica para ciudadanos en transición hacia empleos estables

RAMOS ARIZPE, COAH.- Los programas de Empleo temporal y Ola verde operan actualmente como una alternativa de apoyo económico para familias que buscan estabilidad financiera, según informó José Humberto García Zertuche.

El Secretario de Desarrollo Social de Ramos Arizpe, explicó que estas iniciativas están diseñadas para personas que requieren una fuente de ingresos inmediata mientras logran incorporarse formalmente a un empleo estable.

TE PUEDE INTERESAR: Llaman a la solidaridad en Ramos Arizpe: invitan a donar abrigo mediante la iniciativa ‘Cobijarte’

Dentro de este esquema destaca la Ola verde, un programa enfocado principalmente en mujeres que necesitan horarios flexibles para cumplir con sus responsabilidades familiares sin descuidar el sustento económico del hogar.

“Dentro del Empleo temporal va derivado también el programa de la Ola verde, donde está destinado a cuatro horas diarias para mujeres que se les acomode en su horario laboral”, mencionó el funcionario.

García Zertuche detalló que el 90 por ciento de las actividades de este programa específico se destinan a la limpieza de espacios públicos, permitiendo mantener la imagen urbana de la ciudad.

El esquema general de Empleo temporal ofrece una jornada de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas, con una remuneración semanal de mil 700 pesos por labores operativas y administrativas.

$!Quienes están inscritos en el programa de Empleo temporal, se dedican a la limpieza de espacios públicos.
Quienes están inscritos en el programa de Empleo temporal, se dedican a la limpieza de espacios públicos. FOTO: VANGUARDIA

Para quienes optan por la Ola verde, el pago es de 850 pesos semanales. Actualmente, cerca de 50 mujeres se benefician de esta modalidad que permite turnos matutinos de 4 horas.

“Son cuadrillas que trabajan de 07:00 a 11:00 horas o de 08:00 a 12:00 del mediodía, según se acomode mejor; hay beneficiarias que dejan a los niños en la escuela y tienen la tarde libre”, añadió.

Finalmente, el Secretario enfatizó que ambas convocatorias permanecen abiertas para mayores de 18 años, sin restricciones por edad avanzada o condición física, siempre que puedan desempeñar las actividades asignadas

Temas


Trabajo
empleos

Localizaciones


Ramos Arizpe

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Apoderamiento del INE

Apoderamiento del INE
true

Simplemente, la Presidenta no entiende
true

POLITICÓN Caso contra director de VANGUARDIA alerta al Gobierno Federal por extorsión institucional en NL
Salida. El teatro, la música y el arte local protagonizan las actividades culturales del fin de semana en la ciudad.

¿Qué hacer en Saltillo? ‘El Seductor’ con Humberto Zurita y Chantal Andere, tributo a la música de Disney y teatro local
Estados Unidos le exige a México seguridad fronteriza ‘verificable’ contra cárteles

Estados Unidos le exige a México seguridad fronteriza ‘verificable’ contra cárteles
Experiencia. La periodista compartió en redes su experiencia gastronómica en uno de los restaurantes más emblemáticos de Saltillo.

¡Lo presume en redes! ‘Conquista’ el cabrito de Saltillo a Matilde Obregón
Esto es lo que hay que saber sobre ellos.

Hombres jóvenes, y poquísimas mujeres: los nuevos multimillonarios de la IA
Manifestantes en Mineápolis protestan contra las acciones de los agentes del ICE tras la muerte de Renee Nicole Good, portando banderas y pancartas que exigen el fin de la agencia.

Ante la presión para investigar a la viuda de la víctima del ICE, 6 fiscales renunciaron