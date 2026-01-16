Empleo temporal y ‘Ola verde’ regresan a apoyar a familias de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Los programas de Empleo temporal y Ola verde operan actualmente como una alternativa de apoyo económico para familias que buscan estabilidad financiera, según informó José Humberto García Zertuche.

El Secretario de Desarrollo Social de Ramos Arizpe, explicó que estas iniciativas están diseñadas para personas que requieren una fuente de ingresos inmediata mientras logran incorporarse formalmente a un empleo estable.

Dentro de este esquema destaca la Ola verde, un programa enfocado principalmente en mujeres que necesitan horarios flexibles para cumplir con sus responsabilidades familiares sin descuidar el sustento económico del hogar.

“Dentro del Empleo temporal va derivado también el programa de la Ola verde, donde está destinado a cuatro horas diarias para mujeres que se les acomode en su horario laboral”, mencionó el funcionario.

García Zertuche detalló que el 90 por ciento de las actividades de este programa específico se destinan a la limpieza de espacios públicos, permitiendo mantener la imagen urbana de la ciudad.

El esquema general de Empleo temporal ofrece una jornada de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas, con una remuneración semanal de mil 700 pesos por labores operativas y administrativas.