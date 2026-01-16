Diosdado Cabello, una figura incómoda en la transición política en Venezuela

CARACAS- Desde un estudio de televisión, el temido ministro del Interior de Venezuela blandía un garrote de plástico y pronunciaba los nombres de los críticos del gobierno, que sabían lo que eso solía significar. Podían esperar que los agentes gubernamentales aparecieran y se los llevaran. Eso es exactamente lo que le ocurrió el año pasado a Juan Pablo Guanipa, destacado político de la oposición, después de que el ministro del Interior, Diosdado Cabello, arremetiera en su contra en su programa semanal. Guanipa fue detenido, acusado de terrorismo y traición y enviado a prisión, donde permanece. TE PUEDE INTERESAR: ¿Por qué Putin guarda silencio sobre Venezuela? Los expertos afirman que Con el mazo dando, el programa que Cabello ha presentado durante más de una década, es una de las formas en las que ha supervisado la maquinaria de represión de Venezuela. Cuando Estados Unidos irrumpió en Venezuela este mes y detuvo a su presidente, Nicolás Maduro, el gobierno de Trump lo calificó como una operación de aplicación de la ley, señalando un nuevo auto de procesamiento en el que se acusaba a Maduro de narcoterrorismo. ¿Había algún otro nombre destacado en el acta de acusación? Sí, el de Cabello. Y, al igual que Maduro, el gobierno estadounidense ha ofrecido una recompensa por su captura. Sin embargo, Cabello sigue firme en el poder y forma parte del círculo cercano de la dirigente interina Delcy Rodríguez, a quien acompaña en actos televisados. Pero como Rodríguez necesita aplacar a Trump, uno de sus mayores retos podría ser Cabello, posiblemente la segunda figura más poderosa de su gobierno, cuyo destino ahora está entrelazado con el del movimiento político que ha gobernado Venezuela durante más de dos décadas. A través de sus aliados, controla los servicios de seguridad, las milicias progubernamentales conocidas como colectivos, que se despliegan para acabar con la disidencia, y mantiene profundos vínculos con el ejército venezolano. A finales de 2024, ayudó a instalar a un primo suyo para dirigir la policía secreta del país, conocida como SEBIN.

Cabello y las fuerzas bajo su mando son algunos de los miembros más fervientemente antimperialistas de un movimiento cuyas raíces están ancladas en la resistencia a la intervención extranjera. Aunque ha apoyado públicamente a Rodríguez, también ha seguido condenando la incursión estadounidense, calificándola en un discurso de “ataque bárbaro, artero”. Cabello, en una reciente emisión junto a comandos policiales, dijo que el país había mantenido la calma tras el ataque estadounidense debido al monopolio estatal de las armas. “Somos garantes de la tranquilidad del país”, dijo, un comentario que, según algunos expertos, sugería la mano dura que ejerce Cabello. “Es un discurso muy revelador del rol que él quiere jugar y una amenaza de lo que puede suceder si se meten con él”, dijo Verónica Zubillaga, socióloga venezolana de la Universidad de Illinois Chicago, quien estudia la violencia en Venezuela. “Es una advertencia de que, cuidado, porque él puede desencadenar procesos de mucha violencia”. En general, se considera que Cabello representa el ala más opaca y dura del chavismo, el movimiento político fundado por el predecesor y mentor de Maduro, Hugo Chávez. Un exfuncionario del gobierno venezolano, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias, dijo que Cabello era una especie de misterio, incluso dentro de las altas esferas de su gobierno, sin vínculos personales salvo con un pequeño número de oficiales militares. TE PUEDE INTERESAR: Yankee, vete a casa, otra vez Pocos funcionarios venezolanos tienen más que perder con cualquier debilitamiento del control del gobierno sobre el poder: Estados Unidos lo ha imputado por narcotráfico, lo ha acusado de dirigir una red criminal transnacional y ha ofrecido un pago de 25 millones de dólares por información que conduzca a su detención. La ONU y grupos de derechos humanos lo han citado en algunos de los abusos más graves cometidos en Venezuela. “Es un tipo tan malo como Maduro, si no más”, dijo Risa Grais-Targow, directora para América Latina de Eurasia Group, consultora de riesgo político. Un portavoz del gobierno venezolano no respondió a una solicitud de comentarios sobre Cabello. Durante años, Rodríguez y Cabello han representado tendencias opuestas dentro del chavismo: ella es la tecnócrata de cara al exterior centrada en el alivio de las sanciones; él es el militante intransigente. Hoy tienen un interés común en la supervivencia del chavismo: ella lo necesita para mantener el control del país y él la necesita para salvaguardar su posición en un gobierno favorable a Estados Unidos. Cabello, de 62 años, nació en el estado oriental de Monagas y, cuando era adolescente, se unió a un grupo estudiantil de extrema izquierda que presagiaba el chavismo. Posteriormente se formó como oficial militar, licenciándose en 1987 en la Academia Militar Venezolana y obteniendo después dos títulos de ingeniero. Conoció a Chávez en la academia militar, donde jugaron juntos en el equipo de béisbol. Cabello y Chávez formaban parte de un grupo de oficiales militares que dieron un golpe de Estado fallido contra un gobierno que fue elegido democráticamente en 1992. En los años siguientes, Cabello fue uno de los principales aliados de Chávez en la construcción de su movimiento político, ayudando a crear organizaciones de base y a consolidar distintas facciones para crear una maquinaria política disciplinada. Durante la presidencia de Chávez, se convirtió en un actor fijo del poder, ejerciendo funciones como gobernador, presidente de la Asamblea Nacional, ministro del gabinete y vicepresidente.