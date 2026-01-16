Llaman a la solidaridad en Ramos Arizpe: invitan a donar abrigo mediante la iniciativa ‘Cobijarte’

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de brindar abrigo a quienes más lo necesitan durante la temporada invernal, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe 2025-2027 puso en marcha la campaña de donación denominada “Cobijarte”.

La iniciativa invita a la ciudadanía a donar cobijas, frazadas o edredones, ya sean nuevos o usados en buen estado, para apoyar a los sectores con mayor índice de vulnerabilidad dentro del municipio.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: advierten ‘abismo’ hídrico derivado del agotamiento de agua y el crecimiento sin plan

El regidor Rudy Nieto Velázquez destacó que esta estrategia busca despertar la empatía social y fortalecer el apoyo comunitario ante el descenso de las temperaturas que afecta a las familias locales.

“Esta campaña nace del corazón y del compromiso social que tenemos con nuestra gente. Sabemos que el invierno puede ser muy duro para muchas personas”, expresó el funcionario durante la presentación.

Nieto Velázquez enfatizó que cualquier aportación, por pequeña que parezca, es vital para quienes no cuentan con los recursos suficientes para protegerse adecuadamente del frío extremo.

“Estamos invitando a la ciudadanía a sumarse y donar una cobija o frazada que puede marcar una gran diferencia; no se trata de la cantidad, sino de la voluntad de ayudar”, recalcó.

Para el regidor, la participación ciudadana es la clave del éxito de este programa, pues busca llevar protección y esperanza a los hogares que enfrentan mayores dificultades económicas y climáticas.

“Una cobija que para algunos puede ser algo sencillo, para otros representa calor, protección y esperanza. Invitamos a todas y todos a participar y apoyar a quienes menos tienen”, manifestó.

Para facilitar las donaciones, se puso a disposición el número de WhatsApp (844) 227 7217, donde los interesados pueden coordinar la entrega para que el equipo de trabajo pase directamente por los apoyos.

Finalmente, el funcionario reiteró que el compromiso de la administración es asegurar que ningún ciudadano en condición de riesgo quede desamparado durante los meses de invierno.