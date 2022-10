Empresa pidió desalojo de ‘paracaidistas’ a Gobierno del Estado: alcalde de Frontera

Los propietarios del predio de la zona industrial de Frontera, Coahuila, que fue invadido por civiles desde una semana atrás, solicitaron al Gobierno del Estado el desalojo de las cientos de personas que ahí se mantenían esperando a obtener un terreno para edificar su vivienda.

Roberto Piña Amaya, alcalde de esta ciudad, informó en entrevista con VANGUARDIA que a la empresa Nemak pertenecen estos predios, en tanto la autoridad respondió a la petición realizada.

“Hoy en la madrugada nos dijeron que habían procedido al desalojo, es decir ellos actuaron, nosotros lo que hicimos fue estar al pendiente para cualquier cosa que se pueda necesitar, buscando los cauces legales y todo con un tema de tranquilidad”, comentó el alcalde.

El edil destacó que además de que se los paracaidistas estaban invadiendo ilegalmente un predio, estaban en un sitio donde existe un riesgo inminente en el que pudo registrar una tragedia.

Protección Civil alertó que a un metro y medio de profundidad de estas tierras pasa una tubería de gas propiedad de Pemex, que mide seis pulgadas y mantiene cinco kilos de presión, en tanto con las actividades de limpieza que hicieron con máquinas retroexcavadoras en este predio se corría el riesgo de que se diera una fuerte explosión.

Se cuestionó a Petróleos Mexicanos sobre el tiempo de respuesta para controlar esta fuga y respondieron que tardarían un aproximado de media hora, por lo que se informó al gobierno del Estado sobre la situación de riesgo y finalmente actuó para prevenir un problema mayor.

“Media hora de cinco kilogramos de presión en seis pulgadas nos iba a hacer un problema muy fuerte en nuestra ciudad, y la posibilidad muy alta de que hubiera gente lesionada y hasta muertes” expuso Angelo Grimaldo Barboza, director de Protección Civil de Frontera.

El munícipe agradeció al gobernador Miguel Angel Riquelme Solís por las acciones implementadas, porque el desalojo se dio sin problemas y para mantener la legalidad en la ciudad.

“Los empresarios de la región me hablaron para decirme que estaban contentos, son cosas que hay que celebrar y sin ánimos de nada, no en un ánimo que sea una celebración ofensiva si no más bien un tema de respeto, de saber que ese es el camino del orden, de la legalidad, de hacer las cosas bien, es lo que finalmente nos va permitir que sigamos creciendo como ciudad y como región”, mencionó Piña.

Finalmente destacó que “a todas luces” estas personas fueron engañadas por tres personas que se dedican a realizar actos ilegales en la ciudad, Sin embargo, no reveló los nombres y afirmó que el Gobierno del Estado ya tiene sus datos y saben quienes son.

El edil mencionó que está abierto al diálogo con los paracaidistas, porque siempre se debe de agotar hasta la última instancia de comunicación.

Refirió que ellos son libres de manifestarse si así lo desean, siempre y cuando no causando afectaciones a terceros.