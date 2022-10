En 2 semanas acaban pruebas de unidades para el Metrobús en Torreón

TORREÓN, COAH.- El coordinador de Comunicación e Imagen del Gobierno del Estado, Fernando Gutiérrez, calculó que en un par de semanas concluyan las primeras pruebas de las unidades que se pondrán a consideración para el proyecto Metrobús Laguna, cuyos resultados se podrán consultar con las armadoras para definir los proveedores.

Dijo que son 380 vehículos nuevos, 88 de 12 metros y de cama baja para la línea troncal del Metrobús, así como 280 de 10 metros para las líneas alimentadoras; los que se programa adquirir.

Las unidades que se pondrán a prueba tienen una capacidad de 100 pasajeros y unas utilizan gas como combustible.

Los recorridos de dichas unidades se realizarán sobre el corredor troncal, desde la calle Múzquiz hasta Matamoros, sin afectar los horarios de mayor circulación en esta transitada vía.

Además de la empresa Foton México, otras dos de origen asiático, dos europeas y una nacional, participarán en este concurso en el que la autoridad tomará el punto de vista de los usuarios, choferes y miembros de la iniciativa privada.

“Estamos valorando, ya hicimos algunas pruebas con diésel, vamos a hacer unas otras con gas y de ahí vamos a definir qué es lo más viable para la región”, dijo el funcionario.

A BUEN PASO

Muy avanzado va el Sistema de Transporte del Metrobús de Torreón y esta misma semana se iniciarán una serie de pruebas con un vehículo de los que se proponen, y en unos días más se van a dar a conocer el modelo de negocios y la marca de las unidades que prestarán el servicio, aclaró el gobernador Miguel Riquelme.

En su conferencia de prensa semanal, el Gobernador dijo que el retraso en la puesta en marcha del proyecto se debió a dos factores; la pandemia y la decisión de Durango de no realizar la obra que fue planeada para que fuera de Ciudad Lerdo, Durango, hasta Matamoros, Coahuila.

“En unos días más les vamos a dar a conocer el convenio con los transportistas, el famoso modelo de negocios de las unidades que se van a aprobar y el acuerdo ya de los transportistas con el gobierno del estado”, dijo.

Lo que sí es cierto es que no será en este año cuando se inicie, no por falta de acuerdos o de infraestructura, que se ha dañado por la falta de uso y el vandalismo, porque ya está, sino porque las armadoras de los autobuses no están en condiciones de entregar de inmediato las unidades y podría empezar a realizarse la entrega el próximo año.

“Ya tenemos la lana para el enganche de los carros, estamos esperando que nos definan para poderlo dar y que nos definan también los tiempos de entrega”, afirmó.