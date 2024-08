La Secretaría de Cultura de Coahuila ha visto disminuido un 58 por ciento su presupuesto para el rubro de espectáculos en los últimos cinco años. La titular de la dependencia, Esther Quintana, señaló que en 2025 se buscará aumentar el recurso disponible.

De acuerdo con una revisión de los presupuestos de egresos de Coahuila entre 2020 y 2024, el gasto de la Secretaría ha tenido un descenso. Por ejemplo, en 2020, se destinaron 600 mil pesos para el rubro de espectáculos. Al año siguiente, en la pandemia se bajó el gasto debido a las restricciones de convivencia y se otorgaron 400 mil pesos, misma cantidad en 2022.

En 2023, el presupuesto asignado para el apartado de Espectáculos fue de 250 mil pesos. Ese año, el 5 de mayo, la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de COVID-19 como emergencia sanitaria internacional y la convivencia social volvió al 100 por ciento.

No obstante, el presupuesto para este 2024 se mantuvo en 250 mil pesos, recursos por debajo de lo asignado antes de la pandemia.

Esther Quintana, titular de la Secretaría de Cultura, indicó en entrevista que se encuentra en un periodo de análisis para buscar nuevas alternativas y que haya más eventos culturales.

“Estamos en un periodo de austeridad y usted lo sabe. No es invento mío, esto es público y sabido de los recortes tan importantes que ha tenido el gasto el presupuesto que viene de la Federación y obviamente eso nos ha impactado, pero obviamente para eso también está la creatividad y la inteligencia”.

“Estamos ahorita analizando otras alternativas, porque la cultura es fundamental para el desarrollo de los pueblos y Coahuila particularmente tiene una riqueza excepcional. Tenemos mucho que dar en ese ámbito, entonces vamos a buscar los recursos. En esto estamos trabajando la secretaría”.

NÓMINA

Entre los datos financieros que destacan dentro del presupuesto es la fuerte carga que tiene en su nómina. Esta acapara un alto porcentaje desde hace cinco años.

En 2020, la nómina acaparó el 51 por ciento de su presupuesto, y en 2024 representa el 60 por ciento. En contraste, el rubro denominado Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y Ayuda Extraordinaria, apenas alcanza el 16 por ciento del presupuesto total.

En suma por rubros, el paga de nómina y de difusión de eventos asciende al 74 por ciento del total, mientras que los recursos para espectáculos o eventos representan el 15 por ciento.

En este sentido, Esther Quintana explicó que uno de sus objetivos, además de enfocarse en la realización de eventos culturales, es que las personas que trabajan en la Secretaría de Cultura tengan un salario digno por lo que, a su juicio, el tema de la nómina no está sujeto a reducción.

-¿Por qué se gasta 38 millones en la realización de eventos (actividades culturales) y 37 en difundirlos?

“No, lo que nos falta es difusión precisamente sí, entonces por eso tenemos este presupuesto que no corrió por mi cuenta, ¿sí me explico? Yo tengo otra visión diferente. He sido legisladora a nivel federal y a nivel local, entonces estamos estudiando eso porque queremos el próximo año tener un presupuesto acorde a las necesidades que tenemos. Que crezca la cultura y además recuerde que es un eje fundamental del gobierno del estado del ingeniero Manolo Jiménez, el desarrollo humano y la cultura juega un papel determinante en ese desarrollo integral. Entonces estamos trabajando en eso”.

-¿Les está pesando la nómina? Vemos que acapara el 60 % del presupuesto que tienen.

“Hay mucho que hacer también en ese aspecto. Acabamos de tener un aumento chiquito de 7 por ciento para quien trabaja en cultura.

“Hace falta más, pero tenemos que tener las estrategias y sobre todo las acciones adecuadas.

“Yo estoy muy preocupada por mejorar precisamente el ingreso de quienes trabajan para la Secretaría de Cultura, está usted frente una persona que le importa mucho que la gente viva como gente. He sido una defensora de ese aspecto, y no es de ahorita porque es la primera vez que soy secretario de Estado, para mí siempre ha sido importante que la gente viva como gente, que viva acorde a su dignidad y me preocupa sobremanera que mejore mucho el aspecto económico de quienes trabajan en la Secretaría de Cultura, yo estoy trabajando en eso”.