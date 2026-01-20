En Coahuila ‘castigarán’ a padres de hijos con motos sin documentos

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 20 enero 2026
    En Coahuila ‘castigarán’ a padres de hijos con motos sin documentos
    La reforma plantea que los padres o tutores asuman la responsabilidad legal cuando menores de edad conduzcan motocicletas sin licencia y se vean involucrados en accidentes viales. FOTO: UNSPLASH

Con esta nueva ley, padres asumirían responsabilidad penal si menores provocan accidentes en motocicleta

Los padres de familia o tutores legales que permitan a menores de edad conducir motocicletas sin licencia podrán enfrentar sanciones directas, incluso de carácter penal, como parte de una reforma legal que se impulsa en el Congreso del Estado de Coahuila para reducir los accidentes viales y combatir la impunidad.

La iniciativa contempla modificaciones al Código Penal del estado, con el objetivo de que la Fiscalía General pueda perseguir de oficio a los responsables legales de los menores que conduzcan motocicletas de manera ilegal y se vean involucrados en percances viales. De aprobarse, la responsabilidad ya no recaerá únicamente en el conductor menor de edad, sino en quienes tengan la patria potestad o tutela.

TE PUEDE INTERESAR: Mujer arroja café hirviendo a menores durante función de cine en Saltillo

La diputada local Guadalupe Oyervides explicó que, aunque actualmente la prohibición está regulada principalmente en disposiciones municipales, la reforma busca fortalecer el marco jurídico a través de la Ley de Movilidad, la cual también incluye la regulación del transporte mediante plataformas digitales.

“Ahora sí se hará la transferencia de la obligación al mayor de edad, en este caso a los padres que permiten que los menores manejen una motocicleta”, señaló la legisladora, al subrayar que en Coahuila no existen licencias para menores de edad y que no se contempla su expedición. En consecuencia, cualquier menor que circule en motocicleta sin licencia incurre automáticamente en una falta.

Oyervides detalló que la sanción inicial podría consistir en una multa administrativa; sin embargo, en caso de que el menor provoque o se vea involucrado en un accidente, la responsabilidad legal recaerá de manera directa en los padres o tutores, situación que quedará claramente establecida en el Código Penal.

La diputada reconoció que en algunas familias la motocicleta es utilizada como medio de transporte cotidiano, pero enfatizó que no es un vehículo permitido para menores de edad en el estado. “Entendemos la necesidad, pero no es un medio de transporte legal para menores aquí en Coahuila”, puntualizó.

La propuesta surge luego de detectar que alrededor del 40 por ciento de los expedientes no resueltos por accidentes viales corresponde a hechos donde estuvieron involucrados menores de edad, información que se obtuvo a partir de las multas y reportes generados por los municipios.

ANTECEDENTES

En octubre del año pasado, la diputada Delia Aurora Hernández Alvarado presentó ante el Congreso de Coahuila una iniciativa para reformar el Código Penal estatal, con el objetivo de sancionar con hasta tres años de prisión a padres, madres o tutores que permitan que menores de edad conduzcan motocicletas sin licencia, o que los transporten sin las medidas mínimas de seguridad.

La propuesta plantea adicionar el artículo 211 Bis al Código Penal de Coahuila de Zaragoza, tipificando como omisión de cuidados el permitir, tolerar o facilitar que un menor maneje una motocicleta sin contar con la licencia correspondiente. También contempla penalizar a quienes transporten a niñas, niños o adolescentes sin casco o sin sujeciones adecuadas, así como a quienes lleven en brazos o en portabebés a infantes, una práctica común pero altamente peligrosa.

Temas


Leyes
Menores De Edad
Motos

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


CONGRESO DE COAHUILA

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Lecturas de hoy

Lecturas de hoy
true

Saltillo: Despidos en la industria automotriz, consecuencia de las acciones de Trump
true

POLITICÓN: Respira Saltillo aire tóxico de 120 ladrilleras, identificadas como focos de contaminación
Un complejo cinematográfico ubicado al norte de Saltillo fue escenario del ataque, lo que obligó a desalojar la sala y suspender la función tras la agresión contra las menores.

Mujer arroja café hirviendo a menores durante función de cine en Saltillo
La NOAA, a través del SWPC, informó que una poderosa actividad solar liberada por el sol se dirige hacia la Tierra.

NOAA alerta que la tormenta solar más grande de los últimos 20 años azota a la Tierra
De acuerdo al reporte la demanda de espacios generados por las nuevas empresas fueron del giro automotriz, seguido por el eléctrico y la electrónica. FOTO:

Saltillo, entre ciudades a donde arribaron empresas nuevas que no tenían presencia en el país
Los ciudadanos de Groenlandia y los líderes europeos rechazan la adquisición forzosa de la isla, defendiendo su derecho a la autodeterminación.

Europa se plantea respuestas drásticas a las amenazas de Trump hacia Groenlandia
El estudio comenzó como muchos ensayos de IA en medicina.

¿La IA hace que los médicos se vuelvan peores?