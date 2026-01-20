En Coahuila ‘castigarán’ a padres de hijos con motos sin documentos

Los padres de familia o tutores legales que permitan a menores de edad conducir motocicletas sin licencia podrán enfrentar sanciones directas, incluso de carácter penal, como parte de una reforma legal que se impulsa en el Congreso del Estado de Coahuila para reducir los accidentes viales y combatir la impunidad.

La iniciativa contempla modificaciones al Código Penal del estado, con el objetivo de que la Fiscalía General pueda perseguir de oficio a los responsables legales de los menores que conduzcan motocicletas de manera ilegal y se vean involucrados en percances viales. De aprobarse, la responsabilidad ya no recaerá únicamente en el conductor menor de edad, sino en quienes tengan la patria potestad o tutela.

La diputada local Guadalupe Oyervides explicó que, aunque actualmente la prohibición está regulada principalmente en disposiciones municipales, la reforma busca fortalecer el marco jurídico a través de la Ley de Movilidad, la cual también incluye la regulación del transporte mediante plataformas digitales.

“Ahora sí se hará la transferencia de la obligación al mayor de edad, en este caso a los padres que permiten que los menores manejen una motocicleta”, señaló la legisladora, al subrayar que en Coahuila no existen licencias para menores de edad y que no se contempla su expedición. En consecuencia, cualquier menor que circule en motocicleta sin licencia incurre automáticamente en una falta.

Oyervides detalló que la sanción inicial podría consistir en una multa administrativa; sin embargo, en caso de que el menor provoque o se vea involucrado en un accidente, la responsabilidad legal recaerá de manera directa en los padres o tutores, situación que quedará claramente establecida en el Código Penal.

La diputada reconoció que en algunas familias la motocicleta es utilizada como medio de transporte cotidiano, pero enfatizó que no es un vehículo permitido para menores de edad en el estado. “Entendemos la necesidad, pero no es un medio de transporte legal para menores aquí en Coahuila”, puntualizó.

La propuesta surge luego de detectar que alrededor del 40 por ciento de los expedientes no resueltos por accidentes viales corresponde a hechos donde estuvieron involucrados menores de edad, información que se obtuvo a partir de las multas y reportes generados por los municipios.

ANTECEDENTES

En octubre del año pasado, la diputada Delia Aurora Hernández Alvarado presentó ante el Congreso de Coahuila una iniciativa para reformar el Código Penal estatal, con el objetivo de sancionar con hasta tres años de prisión a padres, madres o tutores que permitan que menores de edad conduzcan motocicletas sin licencia, o que los transporten sin las medidas mínimas de seguridad.

La propuesta plantea adicionar el artículo 211 Bis al Código Penal de Coahuila de Zaragoza, tipificando como omisión de cuidados el permitir, tolerar o facilitar que un menor maneje una motocicleta sin contar con la licencia correspondiente. También contempla penalizar a quienes transporten a niñas, niños o adolescentes sin casco o sin sujeciones adecuadas, así como a quienes lleven en brazos o en portabebés a infantes, una práctica común pero altamente peligrosa.