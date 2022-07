En Coahuila la competencia del PRI no es Morena, es Gobierno Federal: Rodrigo Fuentes Ávila

El presidente del PRI en Coahuila acusó a Gobierno Federal de presionar a los adultos mayores, que en caso de no ganar Morena las elecciones, se les retirarían los programas sociales

El PRI de Coahuila se está preparando para una elección difícil y complicada, porque no habrá un enfrentamiento parejo con un partido político como Morena, sino que la competencia será contra el Gobierno de la República y la forma en que está operando los programas sociales que se pagan con dinero de todos mexicanos, declaró el presidente Rodrigo Fuentes Ávila.

En el municipio de Múzquiz, en donde tomó protesta al nuevo Comité Municipal, no tocó el tema de las reglas de que prepara el INE sobre la paridad de género, ni tampoco de la Ley Electoral de Coahuila, hasta que todo esté definido y pueda haber claridad.

Dijo que se están utilizando los programas federales y las diferentes acciones de inversión del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer clientes políticos.

“Hay algo muy penoso: se está presionando y engañando principalmente a los adultos mayores. Hay un programa muy generoso, que no lo creó este Gobierno Federal, es heredado de otros gobiernos y hoy a través del programa están presionando a los adultos mayores que si no votan por Morena o no gana Morena, se les va a quitar este programa”, denunció el dirigente del PRI en Coahuila.

Sin embargo, Fuentes Ávila, dijo “adelanto que este programa de adultos mayores, como todos los programas sociales, son ya derechos constitucionales y están autorizados por los diputados y diputadas de todas las fracciones parlamentarias. Nadie se los puede quitar a los mexicanos”.

Explicó que este año, previo a la elección, es por estatutos un período de renovación del partido político y por eso se están haciendo los cambios o ratificaciones en las nuevas dirigencias municipales, pero también se hará lo mismo en los comités seccionales y todas las organizaciones que son la base del priismo.