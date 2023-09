En Coahuila, las personas trans son libres de entrar al sanitario que decidan

En Coahuila, las mujeres y hombres trans son libres de entrar al sanitario que decidan, conforme a su identidad de género; si les niegan el acceso, pueden interponer una queja ante la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación: “No nos define lo que tenemos entre las piernas”, sostiene su titular Patricia Yeverino Mayola.

“Cero tolerancia contra la discriminación. Todas las personas tienen el derecho de que se respeten sus derechos y por supuesto es una necesidad fisiológica y si yo me identifico como mujer, tendré que usar el baño de mujeres”.

“La población trans durante mucho tiempo ha sido invisibilizada y durante mucho tiempo ha tenido una situación de discriminación generalizada en cuanto al tema laboral, educativo, de libre tránsito, porque no cumples con la norma. Más del 80% de las personas con identidades no normativas reportan haber sufrido discriminación”.

Una identidad no normativa se define como aquella que no encaja en lo que conocemos en el concepto tradicional de hombre y mujer, como son personas no binarias y trans.

“La gente que pertenece a la comunidad LGBTTTIQA+, en específico las personas trans, han tenido una lucha histórica por el reconocimiento de sus derechos. ¿Qué pasaría si fuera tu hija la que estuviera en esa situación? ¿Le gustaría que le negaran el baño? ¿Te gustaría a ti que te negaran el baño? No nos define lo que tenemos entre las piernas”.

De esta manera, en Coahuila, una mujer trans puede entrar al baño de mujeres. “Por supuesto, es un tema de derechos humanos, es una persona trans, se asume como hombre, se asume como mujer... es un tema de intimidad, no te puedo decir ‘desnúdate para acreditar que eres mujer’, no puedes inspeccionar a todos los cuerpos para decir si tienes derecho o no”.

Señaló que son entendibles las posturas de algunas personas, sin embargo, no son justificadas, aunque cada quien es libre de pensar como mejor le parezca.

“El asunto es que si damos un servicio al público, tiene que estar libre de prejuicios, de discriminación y de sesgos. Es una situación muy compleja, requiere mucha sensibilidad y empatía, hay que ponernos en los zapatos de las otras personas”.

Así como no se puede obligar a una mujer a usar el baño de los hombres y viceversa, tampoco se puede obligar a una persona trans a usar el baño de un género con el que no se identifica.

“Puede haber violación de algún derecho. Las personas que sientan que han sido discriminadas, tienen las puertas de la Dirección abiertas para presentar sus quejas. Exhorto a la comunidad a que tenga una mirada más empática, más positiva”, concluyó.