‘En Coahuila no tenemos Secretaria de Turismo’, dicen hoteleros; ‘anda en la grilla’

El vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila, Héctor Horacio Dávila Rodríguez, cuestionó el trabajo de la secretaria de Turismo, Cristina Amezcua González, a quien dijo, no se le ve por ningún lado.

“¿La Secretaria de Turismo dónde está? No la conocemos, ¿dónde quedó?, ya estamos a un mes de Semana Santa (la última semana de marzo) y no veo a la Secretaria por ningún lado; no se han visto programas, no se han visto slogans, no hay promociones, no hay invitación para otros estados, no hay reunión del Consejo Estatal de Turismo, no hay eventos de turismo, no tenemos Secretaria”, dijo preocupado.

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Dávila Rodríguez afirmó que Cristina Amezcua anda en la grilla, “hay que decirlo, anda allá en Monclova a ver que saca para la Presidencia Municipal”.

Sin embargo, Dávila Rodríguez dejó claro que ella recibió el título del Gobernador como Secretaria de Turismo, por lo que añadió: “Zapatero a tus zapatos”, pero no lo ha hecho; mientras que se vuelve a lo mismo, no le saben al turismo y que lo único que sabe la Secretaria es “pasar la de crédito cuando va al hotel”.

“Volvemos a dar el voto de confianza, pero no se ha visto a la Secretaria de Turismo porque anda en la grilla, anda en la Alcaldía de Monclova, no se sabe en qué nos va a ayudar a la gente del sector turismo, la gente de ahí en la oficina sabe cómo trabajar, pero no se mueve porque está un secretario y para no perder su trabajo están esperando instrucciones”, indicó.

Sin embargo, ya se está acercando Semana Santa y el Tianguis Turístico que será en abril en Acapulco, pero no se sabe cuál es la estrategia para lo primero, ni tampoco si se acudirá a lo segundo, cuando tiene carísimas las habitaciones porque no hay, explicó.

Dávila Rodríguez señaló que “ni dándole el voto de confianza a la Amezcua González se acerca con nosotros para decir por dónde vamos”; y añadió: “Con quien nos pongan, jalamos, pero que se acerque para que pueda aprender, como se hizo con Azucena Ramos y con Lupita Oyervides”.

NO LLEGAN LOS RECURSOS DE LAS OCV

Por otra parte, el vicepresidente de la AMHMC también comentó que desde los primeros días de febrero se tenían que pagar los recursos a las Oficinas de Convenciones y Visitantes, pero no se ha hecho; a quien estaba a cargo de finanzas en la Secretaría de Turismo lo quitaron, por eso no saben cuánto tienen que pagar y sólo dicen que después, agregó.

Finalmente, comentó que en el Estado se juntan 60 millones al año y de ellos corresponden 30 millones a las OCVs, de los cuales 20 por ciento es para Saltillo, 20 por ciento para Torreón , 15 por ciento para Monclova, 10 por ciento para Acuña y 10 por ciento para Sabinas; a lo que se debe sumar el aumento en las tarifas que impacta en el Impuesto Sobre Hospedaje, por lo que también deben dar más.