Señor agente, pase usted

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por James
CARTONES / 25 abril 2026
    Señor agente, pase usted
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El Gobierno de México ha revelado que cuatro agentes de la CIA participaron en operativos contra el narcotráfico en Chihuahua. Los agentes fueron descubiertos tras la muerte de dos de ellos en un accidente vehicular.

De acuerdo con información oficial, ingresaron al país bajo un estatus migratorio de visitantes otorgado por el Instituto Nacional de Migración (INM), pero sin los permisos legales necesarios para realizar tareas de seguridad o inteligencia.

Al respecto, el titular del INM declaró que, aunque los agentes entraron formalmente como visitantes, el seguimiento de sus actividades posteriores no compete a esta dependencia, sino a las instancias de seguridad nacional.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/gabinete-de-seguridad-confirma-que-agentes-de-la-cia-fallecidos-no-tenian-autorizacion-para-operar-en-mexico-HF20255323
https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/senado-revisara-si-hubo-una-violacion-a-la-ley-por-caso-de-agentes-de-eu-en-chihuahua-GG20260666
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