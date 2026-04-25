POLITICÓN: Elección en Arteaga, estructura y liderazgos del PRI se dividen, ¿se recompondrán?

I. TERMÓMETRO POLÍTICO El proceso electoral empieza a perfilarse como un laboratorio para la contienda de 2027 por las alcaldías en Coahuila. Nos dicen que, en Arteaga, la elección del Distrito 12 ha cobrado relevancia con Chema Morales como candidato del tricolor. Más que la diputación, lo que se medirá es la capacidad de la estructura priista para trabajar en equipo. Y ahí surgen las dudas. La estrategia implementada por quien -en verdad- manda en el PRI no funcionó, los operadores enviados no dieron el ancho... y hoy la estructura y sus liderazgos luce dividida. II. PRUEBA DE UNIDAD Así que el reto es para el tricolor: lograr recomponer su estructura en Arteaga a pesar de la alcaldesa Karen Sánchez. Nos dicen que la tarea no es sencilla, pues implica alinear a liderazgos tradicionales con arraigo en el municipio y en los ejidos, hoy distantes. El fondo es demostrar que el PRI es más que una sola persona... y que puede construir proyecto político. Porque, de no hacerlo, las fracturas internas, dicen los que saben de la grilla en ese municipio, terminarán pasando factura en el 2027.

III. MENSAJE Por su parte, quien dirige, preside y manda en el PRI, Carlos Robles Loustaunau, dio un mensaje claro con la toma de protesta de sus candidatos en la región sureste: Chema Morales, Luz Elena Morales, Marimar Arroyo, Lalo Medrano y Álvaro Moreira, quienes recibieron el respaldo de la estructura. La señal, dicen, es evidente: buscan que los números sean tan contundentes y abultados que no exista la mínima posibilidad de que la elección termine en tribunales. Porque ganar bien... también es estrategia. IV. DEFINICIONES EN MORENA Como se comentó, ayer estuvo en Saltillo Luisa María Alcalde en lo que fue su despedida como dirigente nacional de Morena. Nos dicen que el mensaje fue de cierre: todo en orden y próxima asamblea para definir la nueva dirigencia. Pero lo que realmente esperaban los morenistas era conocer cómo se armarán las plurinominales. Y ahí está el dato: habrá dos posiciones ya definidas, una para el magisterio y otra para “grupos vulnerables”. El resto se definirá por sorteo entre quienes compiten por mayoría. V. MANO MAGISTERIAL De todo esto, nos dicen, hay una certeza casi cantada: la diputada Magaly Hernández tiene pie y medio en la lista plurinominal. Pertenece al magisterio... y ese espacio ya está apartado. Así de sencillo. Y con eso se asoma otra lectura, menos ingenua: quien realmente movió las piezas fue el líder del SNTE, Alfonso Cepeda. Porque eso de abrir la puerta a que candidatos de mayoría también entren a pluris no parece casualidad... parece negociación. Y con ello se refleja la influencia de su posición. VI. FUERO EN JUEGO En el PT también hay versiones... pero, nos dicen, unas pesan más que otras. Mientras algunos juran que al muzquense Tony Flores no le alcanzaba para la plurinominal, los que están cerca del movimiento aseguran que ya la tiene asegurada. Y con eso, Javier Castillo simplemente quedó fuera de la jugada. Lo interesante es el fondo: la insistencia fue tal que terminó por acomodar todo. Porque cuando la necesidad es alta, la negociación se vuelve urgente... y el fuero, todo mundo lo sabe, es lo realmente importante.

VII. VERDE Y ORIGEN Y en asuntos menos relevantes, el Partido Verde anunció el registro de sus candidatos en la región. Destaca en la lista Alex Martínez, quien ha hecho su carrera política en Ramos Arizpe... pero ahora competirá por el Distrito 16, con el argumento de ser originario de ahí. Cosas de la geografía electoral. Más allá de eso, la lectura es otra: su presencia apunta a dividir el voto en una contienda donde el priista Álvaro Moreira y la morenista Alejandra Salazar se disputan el resultado. El origen puede ser discurso... pero otro el objetivo. VIII. SOBRE LA MESA El bloqueo vial que integrantes del movimiento “Soy papá, no criminal” realizaron el viernes pasado en Saltillo ha puesto sobre la mesa un fenómeno que requiere, al menos, el compromiso de analizarlo: la existencia de padres de familia que sí cumplen sus obligaciones y, a pesar de eso, son tratados por las autoridades, como la Proniff de María Teresa Araiza Llaguno, igual que los que no cumplen o incurren en conductas peores. Los manifestantes merecen, al menos, el beneficio de la duda, ¿o no?