Engen Capital ha colocado 1,400 mdp en Coahuila para financiamientos al sector empresarial

Engen Capital, financiera independiente especializada en arrendamiento puro (leasing), arrendamiento financiero, crédito empresarial y factoraje, que celebra 10 años de operaciones independientes y más de 30 años de trayectoria en el sector financiero, dio a conocer que entre 2016 y 2026, han canalizado 65 mil 596.3 millones de pesos en nuevos financiamientos, recursos que acompañaron los proyectos inversión, expansión y modernización de 1,636 grupos económicos en el país.

Durante los últimos 10 años, Engen Capital ha canalizado más de 65 mil 596.3 millones de pesos en financiamiento a nivel nacional y de ellos, en Coahuila fueron 1,400.2 millones de pesos destinados al desarrollo empresarial en la entidad.

De ese monto acumulado, 10 mil 394 millones de pesos se destinaron a pequeñas y medianas empresas, mientras que 55 mil 202 millones de pesos correspondieron al segmento empresarial, reflejando un enfoque que atiende distintas escalas de negocio.

La huella de Engen Capital se extiende por más de 30 entidades federativas, donde la CDMX concentra la mayor colocación con 19 mil 851.2 millones de pesos, seguida por Nuevo León con 8 mil 943.5 millones, Jalisco con 7 mil 240.5 millones, Estado de México con 6 mil 702.4 millones y Chihuahua con 3 mil 257 millones. Presencia territorial que se complementa con operaciones en Estados Unidos, con actividad en Illinois, Utha, Michigan, California y Minnesota.

Engen Capital ha financiado sectores como alimentos, bebidas y agronegocios, con 8 mil 765.8 millones de pesos, transporte con 7 mil 368.3 millones y construcción con 6 mil 943.8 millones. A lo que se suman industrias como automotriz, químicos y plásticos, servicios y salud, respaldadas por un equipo de más de 800 colaboradores.