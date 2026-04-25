Toman protesta candidaturas del PRI en la región Centro-Desierto
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Cristina Amezcua, Esra Cavazos y Héctor Miguel García fueron designados para los distritos 4, 5 y 6; Gabriel Elizondo encabezó el acto
MONCLOVA, COAH.- El PRI Coahuila llevó a cabo la toma de protesta de sus candidatas y candidato a diputaciones locales por los distritos 4, 5 y 6, durante la sesión del Consejo Político de la región Centro-Desierto.
En el acto fueron designados Cristina Amezcua González para el Distrito 4, Esra Ibn Cavazos del Bosque para el Distrito 5 y Héctor Miguel García Falcón para el Distrito 6.
La sesión fue encabezada por el consejero político Gabriel Elizondo Pérez, con la presencia de dirigencias municipales, representantes de sectores y militantes del partido.
Durante su intervención, Elizondo Pérez atribuyó a las candidaturas experiencia y cercanía con la ciudadanía, al referirse a los perfiles postulados por el PRI en la región.
El encuentro concluyó con un llamado a la militancia a participar en el proceso electoral local.