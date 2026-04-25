Toman protesta candidaturas del PRI en la región Centro-Desierto

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Monclova
/ 25 abril 2026
    Toman protesta candidaturas del PRI en la región Centro-Desierto
    Héctor Miguel García, Cristina Amezcua, Esra Cavazos y rindieron protesta como abanderados del PRI en la región Centro-Desierto. CORTESÍA

Cristina Amezcua, Esra Cavazos y Héctor Miguel García fueron designados para los distritos 4, 5 y 6; Gabriel Elizondo encabezó el acto

MONCLOVA, COAH.- El PRI Coahuila llevó a cabo la toma de protesta de sus candidatas y candidato a diputaciones locales por los distritos 4, 5 y 6, durante la sesión del Consejo Político de la región Centro-Desierto.

En el acto fueron designados Cristina Amezcua González para el Distrito 4, Esra Ibn Cavazos del Bosque para el Distrito 5 y Héctor Miguel García Falcón para el Distrito 6.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/sabinas/rinde-protesta-claudia-garza-como-candidata-del-pri-al-distrito-03-DG20261705

La sesión fue encabezada por el consejero político Gabriel Elizondo Pérez, con la presencia de dirigencias municipales, representantes de sectores y militantes del partido.

Durante su intervención, Elizondo Pérez atribuyó a las candidaturas experiencia y cercanía con la ciudadanía, al referirse a los perfiles postulados por el PRI en la región.

El encuentro concluyó con un llamado a la militancia a participar en el proceso electoral local.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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