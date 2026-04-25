Toman protesta candidaturas del PRI en la región Centro-Desierto

MONCLOVA, COAH.- El PRI Coahuila llevó a cabo la toma de protesta de sus candidatas y candidato a diputaciones locales por los distritos 4, 5 y 6, durante la sesión del Consejo Político de la región Centro-Desierto.

En el acto fueron designados Cristina Amezcua González para el Distrito 4, Esra Ibn Cavazos del Bosque para el Distrito 5 y Héctor Miguel García Falcón para el Distrito 6.