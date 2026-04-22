SAT amplia sus horarios de atención para que acudan a la presentación de declaración

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Dinero
/ 22 abril 2026
    SAT amplia sus horarios de atención para que acudan a la presentación de declaración
    El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México. REBECA RAMÍREZ/VANGUARDIA.

El objetivo es apoyar a las y los contribuyentes en la presentación de la Declaración anual 2025 de personas

Ante la presentación de la Declaración Anual de Personas Físicas, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) anunció la ampliación de horarios en atención presencial en sus oficinas.

Ante ello, del 22 al 30 de abril, se ampliará el horario de atención de 9:00 a 18.00 horas, de lunes a viernes, en las 169 oficinas que hay en el territorio nacional.

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El 30 de abril es la fecha límite para cumplir con está obligación fiscal, por lo que hacerlo dentro del plazo evita multas o sanciones, asimismo las y los contribuyentes pueden solicitar cita en el enlace https:citas.sat.gob.mx/.

Destacan que como caño año, se implementaron mejoras que facilitan el cumplimiento de este trámite fiscal, cuya presentación puede realizarse a través del Portal del SAT, disponible las 24 horas del día, durnate todo abril en la liga https://www.sat.gob.mx/minisitio/DeclaracionAnual/Personas/index.html.

Asimismo este trámite es obligatorio para quienes obtuvieron ingresos por las actividades como Sueldos y Salarios, si la totalidad de los ingresos anuales por este concepto excede los 400 mil pesos, si trabajaron para un solo empleador y dejaron de laborar antes del 31 de diciembre de 2025, si obtuvieron ingresos distintos de salarios, si trabajaron de manera simultánea para dos o más empleadores.

Además si los salarios provienen del extranjero o de personas no obligadas a retener el ISN, si obtuvieron ingresos adicionales por indemnización y si los ingresos por jubilación o pensiones exceden el monto previsto en el artículo 93 fracción IV y V de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

En las actividades de Servicios Profesionales, así como Actividades Empresariales (Incluye a Plataformas tecnológicas, región fronteriza y Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) con coeficiente de utilidad, en arrendamiento de bienes inmuebles, enajenación o adquisición de bienes y en intereses o dividendos.

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