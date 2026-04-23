Coahuila tendrá 700 citas de negocios en Tianguis Turístico de Acapulco

Para el Tianguis Turístico 2026 que se realizará del 27 al 30 de abril en Acapulco, se contempla que la delegación de Coahuila tenga entre 600 a 700 citas de negocios, asimismo se aprovechará este evento para presentar el nuevo vuelo a Guadalajara.

La encargada de la oficina de la Secretaría de Turismo y Pueblos Mágicos, Martha Moncada, indicó que con ello estarán incrementando un 30% las citas, las cuales se tienen con tour operadores tanto nacionales como extranjeros.

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Agregó que son citas preestablecidas, tanto los tour operadores como las OCVs tuvieron con mucha anticipación los sistemas abiertos, por ello, ahora deben tener los horarios listos para dichas citas.

Sobre los resultados de las citas del año pasado, añadió que cuando los tour operadores concretan la venta del destino, esto significa traer grupos a los diferentes destinos; toda vez que ese es el trabajo de los tour operadores,.

Destacó que este año, el stand como en otros años, será uno de los mejores porque significa vender el destino de una manera espectacular para llamar la atención de los tour operadores, como de la prensa nacional y extranjera que se concentra en el tianguis turístico.

“Las fortalezas de Coahuila son las mismas, el tema es cómo apostarle cada año a hacerlo lo más creativo posibles, este año no lo podemos todavía mostrar, pero si les podemos decir, que (el stand) está espectacular y estamos poniendo en valor como siempre el tema de la paleontología, va a estar fuertisísma e impresionante, el tema del rodeo y el nuevo centro que vamos a tener, saí como los cohos pueblos mágicos”, aseguró.

Finalmente durante el Tianguis Turístico se aprovechará también para presentar el nuevo vuelo Saltillo-Guadalajara, será presentado como una de las novedades, potra otra parte, comentó que del vuelo a la Ciudad de México estimó que hasta un 60% son pasajeros de Nuevo León.