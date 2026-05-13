En Gómez Palacio, dan de baja a 13 agentes viales por arrojar positivo a antidoping

La alcaldesa Betzabé Martínez Arango, recordó que el lunes se aplicó una prueba sorpresa a los cerca de 200 elementos, y se acordó que cualquier resultado positivo significaría la baja del elemento.

GÓMEZ PALACIO, DGO.- El Ayuntamiento de Gómez Palacio, Durango, dio de baja a 13 agentes de Tránsito y Vialidad debido a que dieron positivo a una prueba antidoping realizada el lunes pasado.

Mencionó que a dos días de haberse aplicado la prueba, consideró necesario ofrecer transparencia de los resultados.

La Alcaldesa acotó que independientemente de la baja de los agentes, se analizan estrategias para acompañar a quienes presentes problemas de adicciones, pues refirió que buscan no solo la sanción administrativa, sino también la atención integral a la persona.

Martínez Arango adelantó que este tipo de pruebas serán frecuentes entre los elementos y recordó que existe una convocatoria para integrar la Policía vial, con una beca de 10 mil pesos mensuales.