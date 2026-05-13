En Gómez Palacio, dan de baja a 13 agentes viales por arrojar positivo a antidoping

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    En Gómez Palacio, dan de baja a 13 agentes viales por arrojar positivo a antidoping
    La prueba antidoping aplicada a 200 elementos de Tránsito Municipal, arrojó 13 positivos. CORTESÍA

Ofrece Alcaldesa acompañamiento a los policías en su lucha contra las drogas

GÓMEZ PALACIO, DGO.- El Ayuntamiento de Gómez Palacio, Durango, dio de baja a 13 agentes de Tránsito y Vialidad debido a que dieron positivo a una prueba antidoping realizada el lunes pasado.

La alcaldesa Betzabé Martínez Arango, recordó que el lunes se aplicó una prueba sorpresa a los cerca de 200 elementos, y se acordó que cualquier resultado positivo significaría la baja del elemento.

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Mencionó que a dos días de haberse aplicado la prueba, consideró necesario ofrecer transparencia de los resultados.

La Alcaldesa acotó que independientemente de la baja de los agentes, se analizan estrategias para acompañar a quienes presentes problemas de adicciones, pues refirió que buscan no solo la sanción administrativa, sino también la atención integral a la persona.

Martínez Arango adelantó que este tipo de pruebas serán frecuentes entre los elementos y recordó que existe una convocatoria para integrar la Policía vial, con una beca de 10 mil pesos mensuales.

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Francisco Rodríguez

Francisco Rodríguez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad La Salle Laguna y maestro en Periodismo digital por la Universidad de Guadalajara. Es editor y reportero de Semanario, el suplemento de periodismo de investigación de Vanguardia, y es autor de la columna Reflector.

Ha recibido diferentes reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo Rostros de la Discriminación y posteriormente Rostros por la Igualdad, mención en los premios de la SIP y del Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, entre otros.

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