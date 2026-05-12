Diez inversionistas muestran interés en AHMSA; proceso de venta avanzaría hacia julio: síndico de quiebra

De acuerdo con el encargado del proceso concursal, el interés por adquirir los activos de la acerera se mantiene activo tanto en México como en el extranjero, por lo que distintos grupos empresariales ya analizan integrarse formalmente al procedimiento una vez que se publiquen las condiciones definitivas de la subasta.

MONCLOVA, COAH.- El síndico de quiebra de Altos Hornos de México, Víctor Manuel Aguilera, informó que actualmente existen al menos diez inversionistas interesados en participar en el proceso de compra de la siderúrgica, mientras continúan afinándose las bases para la nueva subasta de la empresa.

Explicó que actualmente trabaja junto a su equipo en responder las observaciones realizadas por acreedores a las bases de venta, mismas que fueron remitidas por la jueza encargada del concurso mercantil.

“Una vez que se autoricen las bases de la subasta podremos emitir la convocatoria para que todos aquellos interesados se acerquen a participar”, señaló.

Aguilera indicó que las reglas del proceso fueron flexibilizadas con el objetivo de atraer a un mayor número de inversionistas y así incrementar la competencia por los activos de AHMSA.

“Lo que buscamos es que haya más participantes para obtener un mayor valor por parte de los inversionistas, porque si hay un solo tirador puede ofrecer la cantidad que quiera, pero si hay varios es más fácil alcanzar un mejor valor”, comentó.

El síndico reveló que actualmente se realiza una búsqueda de potenciales compradores tanto en México como en otros países, con el fin de encontrar empresas interesadas en invertir en la acerera.

Respecto a las preocupaciones de los trabajadores sobre el pago de sus prestaciones y salarios pendientes, aseguró que sus derechos están protegidos por ley y que serán prioridad dentro del proceso de liquidación.

“Es falso que si disminuye el precio de la empresa se afectarán sus créditos. La ley establece claramente que primero se tiene que pagar a los trabajadores y qué es lo que se les debe cubrir”, afirmó.

Reconoció además que el panorama del mercado siderúrgico se mantiene complicado debido a la baja en el consumo nacional y a los aranceles impuestos por Estados Unidos a productos mexicanos, situación que impacta directamente en el valor de AHMSA.

“El mercado es quien determina cuánto vale una empresa. Cada inversionista evaluará cuánto puede ofrecer dependiendo de la rentabilidad que considere obtener”, explicó.

Sobre la posibilidad de vender Altos Hornos como una sola unidad productiva, señaló que continúa siendo el objetivo principal, aunque dependerá de las ofertas que lleguen durante la subasta.

Aguilera también se refirió a la desesperación que enfrentan miles de familias acereras tras más de tres años sin ingresos estables, situación que, dijo, entiende plenamente debido a los problemas económicos y de salud que enfrentan muchos extrabajadores.

“No podemos perder la esperanza. Esto se va a resolver de la mejor manera posible dentro de las circunstancias. Ya estamos cerca de la meta”, expresó.

Estimó que el proceso podría avanzar entre mayo y julio, siempre y cuando no existan conflictos que retrasen la llegada de inversionistas interesados.

Advirtió que los actos de violencia o bloqueos podrían generar desconfianza entre posibles compradores y afectar el valor de la empresa.

“Necesitamos paciencia para recorrer este último tramo. Si provocamos una situación que descarrile el proceso, esto podría tardar meses o años y nadie quiere eso”, concluyó.