En medio de polémica, visita AMLO Coahuila

El sábado estará en el municipio de Ramos Arizpe , donde presidirá el acto de conmemoración por el Día del Ejército , mismo que se llevará a cabo en la ex hacienda Plan de Guadalup e.

DIFIEREN ANTE POLÉMICA DE HIJO DE AMLO

La visita de López Obrador al estado se da en medio de la polémica que se ha suscitado tras destaparse el escándalo de su hijo José Ramón, quien vivió en una casa de Houston, Texas, que perteneció a un exdirectivo de la compañía Baker Hughes, vinculada con Pemex.

Representantes del PRI, PAN y Morena en Coahuila difirieron sobre el caso en el que se ha involucrado a José Ramón López Beltrán, quien el domingo, al intentar aclarar la situación, aseguró que sus ingresos se derivan de su trabajo en la empresa KEI Partners, que resultó ser propiedad de los hijos del asesor honorífico del Tren Maya, el proyecto turístico más importante de este gobierno.

“La opinión que la gente tenía del Presidente ya no es la misma, dada la información vertida por los medios de comunicación, nosotros invitamos al Presidente a que por ‘salud política’, aclare las cosas y que obligue a su hijo a aclararlas”, dijo Rodrigo Fuentes Ávila, diputado federal y presidente del PRI en Coahuila.

Por su parte, Diego del Bosque, presidente de Morena en Coahuila, opinó que en principio López Beltrán no es funcionario público y no tiene vínculo alguno con el gobierno federal, por lo que en su vida privada utiliza su propio dinero y no público.

Rodolfo Walss, diputado local del PAN, manifestó que se está completamente ante un caso de conflicto de intereses, pues ni el presidente López Obrador ni el mismo López Beltrán han demostrado lo contrario.

