En Saltillo, mucho ‘nearshoring’ pero what con el inglés

“ Todas las personas dedicadas al área de recursos humanos saben que si llegas a un lugar con el dominio de inglés tu oferta salarial puede subir hasta en un 20 por ciento, y esto es para que se puedan comunicar con por ejemplo, oficinas centrales. Y no es nada más que debamos hablarlo por el tema del empleo, sino por nuestra propia cercanía. Y diría también que del área de servicios se debería dominar porque realmente es a la gente que estamos recibiendo ”, dijo.

Como un ejemplo, Miguel Monroy dice que ya en años anteriores se registró el caso de la empresa Hexaware, la cual cuando llegó, acreditó que en la región había escuelas que podían dotarlos de ingenieros en sistemas. Sin embargo, las contrataciones se limitaban a pocas vacantes porque los profesionistas no acreditaban el idioma del inglés.

“ Estamos dejando en desventaja a nuestros técnicos. Antes no teníamos tantos tratados comerciales y era difícil que un profesional quisiera venirse a emplear a México, pero 25 años después con el T-MEC, y otros acuerdos, vemos que sí hay gente que quiere venirse a emplear al país, y son técnicos que dominan otro. idioma ”, indica.

Uno de los problemas que se han identificado sobre el tema desde las Cámaras y las Confederaciones, es que si bien a las empresas no las ahuyenta que la población no domine el inglés, sí les abre la posibilidad de que se establezcan en la zona con gente extranjera que acapare puestos de dominio bilingüe donde se emplee la toma de decisiones y se tenga mayor ingreso; es decir, que las empresa podrían viajar con toda su plantilla de jefes completa.

Recientemente, la consultora Education First reveló que México ocupa el lugar número 88 de 111 países evaluados sobre el dominio de inglés, y en particular Coahuila, está colocado como la entidad peor evaluada de todo el país sobre el dominio de inglés, y esto le ocurrió a Saltillo sobre la evaluación de las 21 ciudades más urbanizadas del país.

En Coahuila, las grandes universidades privadas como el Tecnológico de Monterrey ya cuentan con asignatura obligatoria de inglés e incluso, se puede concluir con un idioma más, pero existe un contraste con la enseñanza en la educación pública.

En el caso de las universidades como la Universidad Tecnológica de Coahuila, incluyen algunas asignaturas de inglés, pero por ejemplo, en el caso del Instituto Tecnológico de Saltillo, la materia se cobra por aparte del plan y puedes graduarte sin haberla acreditado, aunque no estés sujeto a la titulación.

En ese sentido, Monroy cuestiona si existe una evaluación adecuada tanto de las personas egresadas, como de las personas que enseñan la segunda lengua.

“El nearshoring no es un fenómeno nuevo y lo que llama la atención es cómo nosotros siendo un estado fronterizo estemos tan rezagados en el tema del dominio del inglés. No se lo podemos endilgar todo a la Universidad porque es difícil, y es una materia que se debería enseñar bien desde preescolar para que cuando los jóvenes lleguen a la Universidad ya tengan inglés técnico y no lleguen a la universidad aprendiendo a pedir algo en una tienda”, dijo Monroy.

“Aplaudimos los esfuerzos de las universidades bilingües que hay en la región, pero tiene que ser algo más generalizado para poder capitalizar. México y en particular Coahuila debe aprovechar la situación y quitarse la idea que muchas veces existe de que hablar inglés quitaría la identidad; al contrario, incluso es una herramienta para que la cultura y los conocimientos que tenemos aquí también se compartan afuera”, expresó.