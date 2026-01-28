Encabeza Torreón expansión del C2 con interconexión de estadios para reforzar la seguridad

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 28 enero 2026
    Encabeza Torreón expansión del C2 con interconexión de estadios para reforzar la seguridad
    El alcalde Román Alberto Cepeda González anunció la interconexión de las cámaras del Estadio Revolución y el TSM al C2 municipal como parte de la estrategia de seguridad 2026. FOTO: SANDRA GÓMEZ

Con una inversión conjunta entre el Municipio y el Gobierno del Estado, Torreón ampliará en 2026 su sistema de videovigilancia

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de cerrar el paso a la delincuencia y optimizar la vigilancia en zonas de alta concentración masiva, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, anunció una expansión estratégica del sistema de videovigilancia para este 2026. La principal novedad será la interconexión de las cámaras de seguridad del Estadio Revolución y el Territorio Santos Modelo (TSM) directamente al Centro de Control y Comando (C2) de la Policía Municipal.

Esta medida forma parte de un plan de inversión conjunta con el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez, que busca no solo aumentar el número de “ojos” en la ciudad, sino mejorar la capacidad de respuesta inmediata ante cualquier incidente.

TE PUEDE INTERESAR: Alcalde de Torreón entrega nueva plaza en Villas Zaragoza y refuerza recuperación de espacios públicos

REULTADOS QUE OBLIGAN A ELEVAR LA PRECISIÓN

Durante la reunión semanal de seguridad, Cepeda González subrayó que la ciudad atraviesa uno de sus mejores momentos en materia de percepción ciudadana. Según los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), Torreón se posiciona actualmente como la segunda ciudad más segura del País entre municipios con más de 500 mil habitantes, además es una de las 7 ciudades con menor percepción de inseguridad a nivel nacional.

“Aquí no hay héroes solitarios; es un esfuerzo conjunto que iniciamos en 2022. Los resultados nos obligan a ser más precisos y a reducir las áreas de oportunidad”, afirmó el Edil.

VIDEOVIGILANCIA Y ATENCIÓN CIUDADANA INTEGRAL

La eficacia del monitoreo preventivo quedó demostrada en el informe presentado por el comisario Alfredo Flores Originales. Según las estadísticas del primer mes de 2026, el uso de cámaras de seguridad ha permitido duplicar el número de detenciones en comparación con el mismo periodo de 2024, pasando de 22 a 44 capturas efectivas gracias al seguimiento por video.

En cuanto a la incidencia delictiva de la última semana (19 al 25 de enero), se reportó una tendencia a la baja en delitos de alto impacto social:

Robo a casa-habitación: 9 eventos.

Robo a comercio: 6 eventos.

Transporte público: Saldo blanco en colectivo y solo un evento en individual.

Más allá de la vigilancia operativa, las dependencias municipales activaron protocolos de apoyo ciudadano debido a las bajas temperaturas. El Centro de Justicia Municipal entregó cobijas y apoyos en la colonia Miguel Hidalgo, mientras que agentes de Tránsito y Vialidad repartieron alimentos y bebidas calientes en el Hospital General.

Por su parte, Protección Civil reportó 198 servicios semanales, enfocándose en la revisión de puentes peatonales y estructuras de riesgo para salvaguardar a los transeúntes ante las inclemencias del tiempo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
inversiones
cámara de seguridad

Localizaciones


Torreon, Coahuila

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Para la titular en Coahuila de la Secretaría de las Mujeres, el calor pudo haber influido en el alto número de casos de violencia de género.

Durante 2025, mayo fue el mes más violento contra las mujeres
El maltrato contra las mascotas no es solo golpes, también incluye el abandono al que son confinadas.

Crueldad animal en Saltillo llegará a denuncia penal; un caso agravado se registra cada dos semanas
Antes de abrir sus puertas, cada comerciante se encargará de limpiar el frente de su establecimiento.

Comerciantes del Centro Histórico impulsan la iniciativa ‘Mi Banqueta, Mi Centro’ en Saltillo
El Cabildo de Saltillo aprobó por unanimidad la realización de una sesión solemne por el 30 aniversario del COECyT en el Centro de Cultura Científica.

Aprueba Cabildo de Saltillo sesión solemne por 30 aniversario del COECyT y avala cambios de nomenclatura

Privilegios del pasado

Privilegios del pasado
Waldo - Humanismo MAGA

Humanismo MAGA
true

Ayuda a Cuba, por ideología y no por humanismo
true

POLITICÓN: Afronta el PAN de Coahuila su peor condición al no ir en alianza, ¿mantendrá el registro?