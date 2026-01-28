Encabeza Torreón expansión del C2 con interconexión de estadios para reforzar la seguridad

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de cerrar el paso a la delincuencia y optimizar la vigilancia en zonas de alta concentración masiva, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, anunció una expansión estratégica del sistema de videovigilancia para este 2026. La principal novedad será la interconexión de las cámaras de seguridad del Estadio Revolución y el Territorio Santos Modelo (TSM) directamente al Centro de Control y Comando (C2) de la Policía Municipal.

Esta medida forma parte de un plan de inversión conjunta con el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez, que busca no solo aumentar el número de “ojos” en la ciudad, sino mejorar la capacidad de respuesta inmediata ante cualquier incidente.

TE PUEDE INTERESAR: Alcalde de Torreón entrega nueva plaza en Villas Zaragoza y refuerza recuperación de espacios públicos

REULTADOS QUE OBLIGAN A ELEVAR LA PRECISIÓN

Durante la reunión semanal de seguridad, Cepeda González subrayó que la ciudad atraviesa uno de sus mejores momentos en materia de percepción ciudadana. Según los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), Torreón se posiciona actualmente como la segunda ciudad más segura del País entre municipios con más de 500 mil habitantes, además es una de las 7 ciudades con menor percepción de inseguridad a nivel nacional.

“Aquí no hay héroes solitarios; es un esfuerzo conjunto que iniciamos en 2022. Los resultados nos obligan a ser más precisos y a reducir las áreas de oportunidad”, afirmó el Edil.

VIDEOVIGILANCIA Y ATENCIÓN CIUDADANA INTEGRAL

La eficacia del monitoreo preventivo quedó demostrada en el informe presentado por el comisario Alfredo Flores Originales. Según las estadísticas del primer mes de 2026, el uso de cámaras de seguridad ha permitido duplicar el número de detenciones en comparación con el mismo periodo de 2024, pasando de 22 a 44 capturas efectivas gracias al seguimiento por video.

En cuanto a la incidencia delictiva de la última semana (19 al 25 de enero), se reportó una tendencia a la baja en delitos de alto impacto social:

Robo a casa-habitación: 9 eventos.

Robo a comercio: 6 eventos.

Transporte público: Saldo blanco en colectivo y solo un evento en individual.

Más allá de la vigilancia operativa, las dependencias municipales activaron protocolos de apoyo ciudadano debido a las bajas temperaturas. El Centro de Justicia Municipal entregó cobijas y apoyos en la colonia Miguel Hidalgo, mientras que agentes de Tránsito y Vialidad repartieron alimentos y bebidas calientes en el Hospital General.

Por su parte, Protección Civil reportó 198 servicios semanales, enfocándose en la revisión de puentes peatonales y estructuras de riesgo para salvaguardar a los transeúntes ante las inclemencias del tiempo.