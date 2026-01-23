Torreón entrega videos del Centro de Justicia por caso de joven fallecido

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 23 enero 2026
    Torreón entrega videos del Centro de Justicia por caso de joven fallecido
    El alcalde de Torreón pidió esperar los resultados oficiales de la Fiscalía General del Estado. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

La administración municipal informó que los materiales solicitados ya están en manos de la FGE

TORREÓN, COAH.- El alcalde de Torreón, Román Cepeda, aseguró que la administración municipal ha cumplido plenamente con su responsabilidad al entregar toda la información requerida para la investigación del fallecimiento de Cris Hernán Rentería, joven de 24 años que presuntamente murió a consecuencia de golpes recibidos en los separos del Centro de Justicia Municipal.

El edil afirmó que el gobierno local ha puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) todos los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos, incluidos los videos captados en el Centro de Justicia Municipal, y reiteró que se mantendrá una postura de total transparencia durante el proceso.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila muestra crecimiento moderado en ventas minoristas

Cepeda González evitó emitir juicios anticipados sobre el caso y llamó a esperar los resultados de la investigación oficial. “Adelantarnos sería un error”, expresó, al subrayar que será la fiscalía estatal la encargada de determinar responsabilidades.

Asimismo, reiteró su respaldo y apoyo a la familia de Cris Hernán Rentería y aseguró que, una vez concluidas las indagatorias, se actuará conforme a la ley y se llegará hasta las últimas consecuencias en caso de que existan responsables.

En relación con la posible destitución de la directora del Centro de Justicia Municipal, Martha Rodríguez Romera, el alcalde señaló que cualquier decisión deberá tomarse una vez que la FGE presente los resultados finales de la investigación. Mientras tanto, indicó que la funcionaria continúa desempeñando sus labores.

Finalmente, sostuvo que si se comprueba la participación de algún trabajador municipal en los hechos, se procederá legalmente conforme a lo que establecen las leyes.

Google News

Síguenos para recibir todas las noticias de Vanguardia en Google News.

Síguenos para recibir todas las noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Muertes
Investigaciones

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Tío Richie en modo mi$ionero

Tío Richie en modo mi$ionero
true

La mea culpa de los multimillonarios
true

POLITICÓN: En Coahuila la competencia política también se libra en los ‘mercaditos’
La muestra audiovisual se inaugurará este sábado en la Sala Emilio “Indio” Fernández y será el inicio de un proyecto itinerante de memoria colectiva.

Colectivo invita a conocer la historia del Movimiento Feminista en Saltillo
El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, participan en una conferencia de prensa al final de la cumbre de la UE en Bruselas.

Unión Europea se cansa de Trump y advierte ante nuevas escaladas
¿Qué hacer en Saltillo? Noche de música emo, Alejandro Speitzer y el regreso de la ópera

¿Qué hacer en Saltillo? Noche de música emo, Alejandro Speitzer y el regreso de la ópera
Las plumas han evolucionado durante 150 millones de años, hoy existen seis tipos distintos, todos fabricados con queratina, como el cabello humano.

Esta pluma es una obra maestra de la naturaleza

El presidente Donald Trump durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos 2026, donde anunció los contornos de un posible acuerdo sobre el Ártico.

Un posible acuerdo sobre Groenlandia abarcaría bases militares soberanas para EU y prohibiciones para Rusia y China