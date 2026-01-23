Torreón entrega videos del Centro de Justicia por caso de joven fallecido

TORREÓN, COAH.- El alcalde de Torreón, Román Cepeda, aseguró que la administración municipal ha cumplido plenamente con su responsabilidad al entregar toda la información requerida para la investigación del fallecimiento de Cris Hernán Rentería, joven de 24 años que presuntamente murió a consecuencia de golpes recibidos en los separos del Centro de Justicia Municipal.

El edil afirmó que el gobierno local ha puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) todos los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos, incluidos los videos captados en el Centro de Justicia Municipal, y reiteró que se mantendrá una postura de total transparencia durante el proceso.

Cepeda González evitó emitir juicios anticipados sobre el caso y llamó a esperar los resultados de la investigación oficial. “Adelantarnos sería un error”, expresó, al subrayar que será la fiscalía estatal la encargada de determinar responsabilidades.

Asimismo, reiteró su respaldo y apoyo a la familia de Cris Hernán Rentería y aseguró que, una vez concluidas las indagatorias, se actuará conforme a la ley y se llegará hasta las últimas consecuencias en caso de que existan responsables.

En relación con la posible destitución de la directora del Centro de Justicia Municipal, Martha Rodríguez Romera, el alcalde señaló que cualquier decisión deberá tomarse una vez que la FGE presente los resultados finales de la investigación. Mientras tanto, indicó que la funcionaria continúa desempeñando sus labores.

Finalmente, sostuvo que si se comprueba la participación de algún trabajador municipal en los hechos, se procederá legalmente conforme a lo que establecen las leyes.