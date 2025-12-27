‘Enchúlame la casa’ transforma colonias de Ramos Arizpe y dignifica más de mil 800 viviendas en 2025

Coahuila
/ 27 diciembre 2025
    ‘Enchúlame la casa’ transforma colonias de Ramos Arizpe y dignifica más de mil 800 viviendas en 2025
    El programa “Enchúlame la Casa” permitió la rehabilitación de fachadas en más de mil 800 viviendas de Ramos Arizpe durante 2025. FOTO: CORTESÍA

El Ayuntamiento de Ramos Arizpe consolidó el programa “Enchúlame la casa” con una inversión de 5.5 millones de pesos

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el apoyo del Gobierno del Estado, mediante la estrategia Mejora Coahuila, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, consolidó durante 2025 el programa “Enchúlame la Casa” como una de las acciones sociales de mayor impacto en el municipio.

El edil destacó que la rehabilitación de fachadas no sólo contribuye a mejorar la imagen urbana, sino que incide de manera directa en el bienestar de las familias y en el fortalecimiento del patrimonio familiar.

“Al dignificar hogares, se fortalece el patrimonio familiar y al transformar la imagen urbana de colonias completas, también elevamos la calidad de vida de nuestros ciudadanos”, afirmó Gutiérrez Merino.

De mayo a diciembre, el programa benefició a mil 812 viviendas distribuidas en 11 colonias de Ramos Arizpe, con una inversión total de 5.5 millones de pesos. Las acciones permitieron generar entornos más ordenados, seguros y visualmente dignos, impactando positivamente en la calidad de vida de miles de familias ramosarizpenses.

Los trabajos se realizaron en las colonias Cactus, Escorial, Santos Saucedo, Ampliación Santos Saucedo, La Soledad, Santa Fe, Balcones de Santa Fe, Valle Poniente, Analco, Fraccionamiento Cactus y Mirador, donde el mejoramiento de fachadas contribuyó a reforzar la identidad barrial y la cohesión social.

El alcalde subrayó que “Enchúlame la Casa” refleja una visión de gobierno cercana a la ciudadanía, enfocada en resultados concretos y en la atención directa de las necesidades comunitarias.

“Enchúlame la Casa es una muestra de cómo, trabajando en equipo con el Estado, podemos mejorar la calidad de vida de las familias y devolverles el orgullo por sus colonias”, expresó.

Finalmente, Gutiérrez Merino destacó que la coordinación con el Gobierno de Coahuila ha sido clave para ampliar el alcance de este tipo de programas, alineados a la estrategia Mejora Coahuila, la cual prioriza el bienestar social y el desarrollo comunitario en todo el estado.

