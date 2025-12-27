Regresa a salvo familia que desapareció de Tamaulipas con rumbo a Coahuila

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Tamaulipas activó los protocolos de localización luego de que se reportara la desaparición de tres integrantes de una familia, de quienes no se tuvo contacto desde el pasado 23 de diciembre.

Los tres habían salido de Nuevo Laredo con destino a Ciudad Acuña, Coahuila. Según información oficial, la familia perdió comunicación durante el trayecto, por lo que acudieron a presentar las denuncias correspondientes y se realizara la búsqueda.

Las personas reportadas como desaparecidas fueron Karla Yuliana Chávez Salazar, de 35 años; su hijo de 18, Alex Rafael Chávez; y la menor Kylie Maribel Hernández, con apenas 4 años.

El traslado lo realizaba Víctor Alfonso Sánchez, un conductor de taxi que salió de Ciudad Acuña a bordo de un vehículo Suzuki Ignis color blanco para trasladarse a Nuevo Laredo para traer a Coahuila a la familia.

El caso fue difundido en redes sociales y fueron activados los protocolos de búsqueda, por lo que la familia reportada como desaparecida pudo reportarse de nuevo y regresar desde Tamaulipas a Coahuila.

El conductor llegó al Arco de Seguridad del municipio de Hidalgo, en los límites con Nuevo León, en donde solicitó auxilio a elementos de la Policía de Acción y Reacción estatal.

De acuerdo con su testimonio, al llegar a Nuevo Laredo lo interceptaron sujetos armados y encapuchados, quienes lo mantuvieron privado de la libertad durante aproximadamente tres días.

La Fiscalía Delegación Norte I, detalló que el conductor arribó al punto de seguridad por sus propios medios y ahí fue atendido por las autoridades.

El funcionario estatal no brindó más detalles sobre los responsables de la privación de la libertad ni de cómo fue liberado el conductor, ya que los detalles se mantienen reservados para no afectar la investigación.

Familiares y amigos de las personas reportadas como desaparecidas confirmaron en redes sociales que Karla Yuliana, Alex Rafael y Kylie Maribel, volvieron a casa y se encuentran bien.