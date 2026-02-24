Entrega Coahuila a estadounidense buscado por tráfico de personas

Coahuila
/ 24 febrero 2026
    Entrega Coahuila a estadounidense buscado por tráfico de personas
    La entrega del ciudadano estadounidense a los U.S. Marshals se efectuó tras confirmarse una orden de arresto vigente por tráfico de personas en el condado de Val Verde, Texas. CORTESÍA

La deportación controlada se realizó por el Puente Internacional Acuña–Del Río, en coordinación con el INM y autoridades federales

ACUÑA, COAH.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), adscritos a la Fiscalía General del Estado de Coahuila, realizaron la deportación controlada de Alexis Ayala, de 26 años y originario de Estados Unidos, quien era requerido por autoridades del condado de Val Verde, Texas, por el delito de tráfico de personas.

La entrega se efectuó a agentes de los U.S. Marshals Service en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, a través del Puente Internacional Acuña–Del Río, como parte de los protocolos de colaboración binacional en materia de seguridad.

TE PUEDE INTERESAR: Eligen a Tereso Medina como nuevo líder nacional de CTM

De acuerdo con la información oficial, el detenido contaba con una orden de arresto vigente en Estados Unidos, por lo que se activaron los mecanismos de cooperación entre autoridades estatales, federales e internacionales para su traslado y puesta a disposición de la justicia estadounidense.

El fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, reiteró el compromiso de cero tolerancia frente a quienes delinquen o intentan delinquir en territorio coahuilense, y subrayó la importancia del trabajo coordinado entre corporaciones.

La Fiscalía estatal informó que mantiene acciones conjuntas con la Secretaría de Seguridad Pública y cooperación constante con agencias federales e internacionales, con el objetivo de fortalecer la seguridad y preservar el orden en la entidad.

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

