Eligen a Tereso Medina como nuevo líder nacional de CTM

Como se anticipaba, el coahuilense Tereso Medina Ramírez fue electo como nuevo líder nacional de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) tras la salida de Carlos Aceves del Olmo.

Durante el 17° Congreso Nacional de la CTM, el también actual diputado federal por Coahuila se presentó como candidato de la planilla de unidad, por lo que recibió el respaldo de la mayor parte de las organizaciones y sindicatos que pertenecen a la central obrera.

Con la presencia del secretario del Trabajo federal, Marath Bolaños, se informó que la postulación de Medina obtuvo 95 votos a favor y cuatro en contra, con lo que se convierte en secretario general de la CTM nacional para el periodo 2026-2032.

Se dio a conocer que la jornada transcurrió sin incidentes, por lo que después de la votación, Medina rindió protesta en su nuevo cargo.

Además de Bolaños, en el acto estuvieron presentes el diputado federal de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, así como líderes de diversos sindicatos como los de Pemex, Telefonistas, Ferrocarrileros y el Sistema de Transporte Colectivo.

Quien no estuvo presente en el evento fue Carlos Aceves del Olmo, dirigente saliente de la CTM, quien decidió dejar el cargo por motivos de salud.

Ya se anticipaba la elección de Medina Ramírez, pues la “Planilla Única por la Unidad” que encabezó fue la única registrada para el proceso.

ANUNCIA REESTRUCTURA

Como una de sus primeras acciones, Medina Ramírez anunció la creación del Consejo Honorífico de la CTM, que será encabezado por el exdirigente nacional Carlos Aceves del Olmo y estará integrado por cetemistas con trayectoria sindical.

También se dio a conocer la adición de una nueva Secretaría General Adjunta y nuevas carteras en el comité nacional: las secretarías de Desarrollo Urbano, de Enlace Institucional y Asuntos Multilaterales, de Vinculación, Gobernanza y Diálogo Social y del Deporte.

En un comunicado, la CTM informó que se establecieron como prioridades la defensa del empleo, el fortalecimiento del salario y prestaciones, el impulso a la jornada laboral de 40 horas, la atención a retos tecnológicos y mayor participación en procesos vinculados al T-MEC.

“La Confederación refrendó su disposición al diálogo institucional con el Gobierno de México que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y con el sector empresarial para impulsar la productividad, competitividad y el desarrollo nacional con justicia social”, dice el comunicado.

¿QUIÉN ES TERESO MEDINA?

El nuevo dirigente de la CTM es actualmente diputado federal por Coahuila, pero cuenta con una trayectoria en asociaciones sindicales y en la administración pública.

Es Licenciado en Derecho Laboral y en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), del que es militante, ha sido coordinador del sector obrero, secretario de Organización y secretario general adjunto del Comité Directivo Estatal.

De 1993 a 1996 fue síndico en el Ayuntamiento de Saltillo y también fue diputado en el Congreso de Coahuila en dos periodos, de 1997 a 1999 y del 2003 al 2005.

En el Gobierno de Coahuila se desempeñó como inspector del trabajo entre 1988 y 1990 y entre 1990 y 1993 fungió como procurador de la Deftones del Trabajo y jefe de Procuradores Obreros.

En el rubro sindical, es militante de la CTM desde 1980 y en el organismo fungió como subsecretario de Educación en 1998.

Fungió además como secretario general de la Federación de Trabajadores del Sureste de Coahuila, del Sindicato Nacional de Trabajadores de las Industrias Metal Mecánica y de la Federación de Trabajadores del Estado de Coahuila Confederación de Trabajadores de México.