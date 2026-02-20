Entrega IEC a INE Coahuila instructivos para emisión del voto anticipado a domicilio y en prisión preventiva

En el marco de la coordinación rumbo al Proceso Electoral Local 2025-2026, la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila recibió por parte del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) los instructivos para la emisión del voto en las modalidades de Voto Anticipado presencial a domicilio y Voto para Personas en Prisión Preventiva.

Como parte de estas acciones, el INE pondrá en marcha un programa piloto que permitirá a personas privadas de la libertad, bajo la figura de prisión preventiva, ejercer su derecho al voto durante el proceso electoral local, siendo Monclova uno de los municipios donde este esquema se aplicará por primera vez.

Quienes deseen participar podrán hacerlo en modalidad física del 18 al 24 de mayo, periodo en el que personal del INE acudirá a los centros penitenciarios para recabar los sufragios. El escrutinio y cómputo de estos votos se llevará a cabo en las cabeceras de los distritos federales donde se ubiquen los centros, al mismo tiempo que el resto de los votos emitidos en la jornada electoral.

En Coahuila, al menos 2 mil 722 personas en prisión preventiva se encuentran en condiciones de participar bajo este mecanismo. Para definir quiénes cumplen con los requisitos y desean ejercer su derecho, se realizarán visitas informativas y de registro en los centros penitenciarios durante los próximos meses.

El INE ha identificado a por lo menos 179 personas en Coahuila que, debido a alguna limitación, no pueden acudir a las casillas. Estos casos fueron detectados durante trámites de credencialización a domicilio o visitas a módulos, por lo que personal del Instituto acudirá a sus domicilios del 23 al 27 de febrero para gestionar su solicitud de voto.

Los votos emitidos serán resguardados bajo estrictos estándares de seguridad y se integrarán al conteo oficial al concluir la jornada electoral del domingo 7 de junio.