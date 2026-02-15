El 28 de febrero deberán separarse de su cargo quienes busquen contender en Coahuila

Coahuila
/ 15 febrero 2026
    El Código Electoral establece que diputados y alcaldes no deberán pedir licencia si buscan la reelección, pero sí quienes aspiren a una nueva posición dentro del Congreso local. VANGUARDIA

A partir del 1 de marzo iniciará el período de precampañas, etapa en la que los partidos políticos definirán sus perfiles y promoverán sus propuestas rumbo a la renovación del Poder Legislativo estatal

El próximo 28 de febrero, el proceso electoral que renovará el Congreso local de Coahuila dará los primeros indicios sobre los perfiles que podrían competir por un espacio en la próxima Legislatura.

De acuerdo con el calendario electoral publicado desde el año pasado por el Instituto Electoral de Coahuila, en el marco del proceso electoral 2025-2026, esa fecha será el plazo máximo para que los funcionarios públicos que busquen contender por un cargo distinto y no por la vía de la reelección se separen de sus funciones.

El Código Electoral establece que esta disposición está dirigida principalmente a quienes actualmente ocupan cargos públicos y aspiren a competir por una nueva posición durante el siguiente período legislativo.

“Las Diputaciones del Congreso del Estado y las y los titulares de las Presidencias Municipales no requerirán separarse de sus funciones cuando busquen la reelección del cargo”, señala el Código.

Esta etapa permitirá a la ciudadanía comenzar a identificar a algunos de los perfiles que buscarán representar a la población en el Poder Legislativo. La medida aplica, por ejemplo, a personal de direcciones municipales, servidores públicos en activo e incluso a alcaldes que pretendan participar en la contienda.

Posteriormente, el calendario establece que el 1 de marzo dará inicio el período de precampañas, durante el cual los partidos políticos definirán los perfiles más idóneos y promoverán sus propuestas ante la militancia y la ciudadanía.

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

