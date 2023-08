Entrega Morena constancia de diputados plurinominales de Coahuila a Antonio Attolini y Luis Ponce

En un acto simbólico y acompañado de la dirigencia estatal y alguna militancia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Coahuila, Antonio Attolini Murra y Luis Jaime Ponce Ortiz, recibieron este jueves la constancia que los acredita como diputados locales electos por el Principio de Representación Proporcional para integrar la siguiente Legislatura.

De acuerdo con los resultados electorales del pasado 4 de julio, las curules que ocuparán Attolini Murra y Ponce Ortiz, habían sido otorgadas a María Eugenia Guadalupe Calderón Amezcua, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Bertha Dalila Velázquez Puentes, de Morena, desde donde se impugnó este resultado por dos vías.

El primer litigio denunciaba la ilegítima intervención en la autodeterminación de un partido, por parte del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) que intervino la lista de candidatos plurinominales enviada por Morena.

“Cuando el IEC toma el acuerdo de otorgar cuatro posiciones a Morena estando yo su seguro servidor en la posición número tres era solo obvio suponer que fuera yo a entrar el directo tomó un acuerdo indebido en donde la tercera posición fue saltada dejando a la cuarta y saltando a la quinta entrando a la sexta posición. Se resuelve esa impugnación, que se respete la vida interna del partido”, detalló Antonio Attolini.

Morena como partido había también presentado un recurso legal apelando al principio de sub representación en el sentido de que de acuerdo a la cantidad de votos que recibió el partido, 27 por ciento, y la cantidad de diputados y diputadas que le fueron asignados, cuatro, representaba el 20 por ciento, lo que le dio una quinta posición plurinominal al organismo político y con ello, Luis Jaime Ponce Ortiz obtuvo la representación.

Antonio Attolini aseguró que la decisión del Tribunal Electoral de Coahuila no confronta el principio de paridad de género, porque aseguró aún con las intervenciones ilegítimas hechas por el IEC. “Hoy resolviendo eso se sigue cumpliendo el principio de paridad, fue una interpretación equivocada que hizo y tan fue equivocada que el tribunal mismo apela y resuelve en el sentido de la autodeterminación del partido y la sub representación”.

La sentencia definitiva del Tribunal Electoral del Estado, recae en seis expedientes acumulados que modificaron el acuerdo del Instituto Electoral de Coahuila que había definido las posiciones de los próximos diputados plurinominales locales dándoles una al PRI, cinco a Acción Nacional (PAN), cuatro a Morena, dos al Partido de la Revolución Democrática (PRD), una al Verde Ecologista (PVEM), una al Partido del Trabajo (PT) y una a Unidad Democrática de Coahuila (UDC).

Con el resultado de la sentencia, Morena arrebató al PRI la única diputación plurinomimal que tenía, con lo que ahora tendrá una bancada de cinco legisladores.

DESCARTA MORENA COAHUILA OTRA FRACTURA POR DECISIÓN DEL TEEC

Diego del Bosque, líder estatal de Morena, descartó que la decisión tomada por el Tribunal Electoral de Coahuila, que arrebata a una militante mujer su posición en el Congreso de Coahuila para dárselo a un hombre, vaya a ser motivo de otra fractura interna.

“Yo personalmente no he ido a hablar con ella, vamos a ver que decide, ella y su pareja son compañeros de hace tiempo del movimiento y pues estará en su derecho, pero queremos que ya no se alargue más este proceso, que ya puedan empezar a trabajar en lo que viene. Falta tiempo estamos con muchas actividades, con muchas tareas y contentos de que vamos a tener cinco”.

Diego del Bosque enfatizó que el reparto de candidaturas plurinominales había sido injusto, pues sus proyecciones era contar con seis curules.