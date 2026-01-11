Entregan cobijas a familias vulnerables en la Región Carbonífera de Coahuila

Por instrucciones del Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en compañía del Delegado Regional de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, Diego Saúl Garduño, realizaron la entrega de cobijas a familias de bajos recursos en distintos puntos de la Región Carbonífera.

Esta acción se llevó a cabo como parte de las labores sociales que impulsa la Fiscalía General del Estado, con el propósito de apoyar a los sectores más vulnerables ante las bajas temperaturas que se han registrado en la entidad durante la temporada invernal.

Los apoyos fueron distribuidos directamente en comunidades y colonias donde se detectaron mayores necesidades, beneficiando principalmente a personas adultas mayores, niñas, niños y familias que enfrentan condiciones económicas difíciles.

Durante la jornada, los elementos de la AIC recorrieron diversos sectores para hacer llegar las cobijas de manera directa a los hogares, con el objetivo de que las familias cuenten con un recurso básico para protegerse del frío.