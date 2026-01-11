Entregan cobijas a familias vulnerables en la Región Carbonífera de Coahuila

Coahuila
/ 11 enero 2026
    Entregan cobijas a familias vulnerables en la Región Carbonífera de Coahuila
    Los beneficiarios fueron familias de bajos recursos. FOTO: CORTESÍA

Participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal

Por instrucciones del Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en compañía del Delegado Regional de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, Diego Saúl Garduño, realizaron la entrega de cobijas a familias de bajos recursos en distintos puntos de la Región Carbonífera.

Esta acción se llevó a cabo como parte de las labores sociales que impulsa la Fiscalía General del Estado, con el propósito de apoyar a los sectores más vulnerables ante las bajas temperaturas que se han registrado en la entidad durante la temporada invernal.

Los apoyos fueron distribuidos directamente en comunidades y colonias donde se detectaron mayores necesidades, beneficiando principalmente a personas adultas mayores, niñas, niños y familias que enfrentan condiciones económicas difíciles.

Durante la jornada, los elementos de la AIC recorrieron diversos sectores para hacer llegar las cobijas de manera directa a los hogares, con el objetivo de que las familias cuenten con un recurso básico para protegerse del frío.

$!Se apoyó a niños, adultos mayores y familias vulnerables.
Se apoyó a niños, adultos mayores y familias vulnerables. FOTO: CORTESÍA

El delegado regional, Diego Saúl Garduño, destacó que estas acciones reflejan el compromiso de la institución no solo en el ámbito de la procuración de justicia, sino también en el apoyo social y humano a la ciudadanía. Señaló que la indicación del Fiscal General es mantener cercanía con la población y atender las necesidades más urgentes.

Asimismo, reiteró que se continuará trabajando en coordinación con diferentes áreas para llevar apoyos a más comunidades de la región, especialmente mientras persistan las bajas temperaturas.

Las familias beneficiadas agradecieron el apoyo recibido, al considerar que estas acciones representan un alivio importante durante la temporada de frío y una muestra de solidaridad por parte de las autoridades estatales.

Temas


Frente Frío
operativos

Localizaciones


Región Carbonífera

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

