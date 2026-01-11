Refuerza Ramos Arizpe acciones de apoyo ante frente frío en zonas urbanas y rurales

RAMOS ARIZPE, COAH.- Ante el ingreso del frente frío que impacta a Ramos Arizpe y a la Región Sureste de Coahuila, el Gobierno Municipal que preside el alcalde Tomás Gutiérrez Merino puso en marcha un operativo especial de vigilancia y apoyo social, con el objetivo de mitigar los efectos de las bajas temperaturas en la población, especialmente en los sectores más vulnerables.

Como parte de estas acciones, el Presidente Municipal acudió al ejido Landeros, donde realizó la entrega de cobijas, hule y bebidas calientes a familias y pobladores de la comunidad, refrendando el compromiso de su administración de mantener cercanía y atención directa en momentos de contingencia climatológica.

TE PUEDE INTERESAR: Habilitan en Coahuila albergues para 800 personas por frente frío

Durante la jornada, Gutiérrez Merino subrayó que la atención se mantiene de manera integral tanto en la zona urbana como en la rural. Informó que el refugio temporal del municipio se encuentra habilitado y, hasta el momento, brinda resguardo a dos personas en situación vulnerable, garantizando condiciones seguras y atención básica.

De manera paralela, la Dirección de Seguridad Pública lleva a cabo la entrega de bebidas calientes en clínicas del municipio, con el fin de apoyar a la ciudadanía que acude a estos espacios de atención médica durante las bajas temperaturas.

“Estamos recorriendo comunidades y colonias para apoyar a las familias ante el frío. Nuestro compromiso, junto con el del Gobernador Manolo Jiménez, es estar cerca de la gente, atender cualquier situación que se presente y proteger, especialmente, a quienes más lo necesitan”, expresó el alcalde.

Asimismo, se dio a conocer que la Dirección de Desarrollo Rural continuará con estas acciones preventivas este lunes y martes en las comunidades de Cañada Ancha y San Juan Bautista, a fin de ampliar la cobertura de apoyo y fortalecer la prevención en zonas de mayor exposición.