Refuerza Ramos Arizpe acciones de apoyo ante frente frío en zonas urbanas y rurales

Coahuila
/ 11 enero 2026
    Refuerza Ramos Arizpe acciones de apoyo ante frente frío en zonas urbanas y rurales
    El alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezó la entrega de cobijas y bebidas calientes en el ejido Landeros como parte del operativo ante el frente frío. FOTO: CORTESÍA

El Gobierno Municipal activó un operativo especial de vigilancia y asistencia para proteger a la población vulnerable frente a las bajas temperaturas

RAMOS ARIZPE, COAH.- Ante el ingreso del frente frío que impacta a Ramos Arizpe y a la Región Sureste de Coahuila, el Gobierno Municipal que preside el alcalde Tomás Gutiérrez Merino puso en marcha un operativo especial de vigilancia y apoyo social, con el objetivo de mitigar los efectos de las bajas temperaturas en la población, especialmente en los sectores más vulnerables.

Como parte de estas acciones, el Presidente Municipal acudió al ejido Landeros, donde realizó la entrega de cobijas, hule y bebidas calientes a familias y pobladores de la comunidad, refrendando el compromiso de su administración de mantener cercanía y atención directa en momentos de contingencia climatológica.

TE PUEDE INTERESAR: Habilitan en Coahuila albergues para 800 personas por frente frío

Durante la jornada, Gutiérrez Merino subrayó que la atención se mantiene de manera integral tanto en la zona urbana como en la rural. Informó que el refugio temporal del municipio se encuentra habilitado y, hasta el momento, brinda resguardo a dos personas en situación vulnerable, garantizando condiciones seguras y atención básica.

De manera paralela, la Dirección de Seguridad Pública lleva a cabo la entrega de bebidas calientes en clínicas del municipio, con el fin de apoyar a la ciudadanía que acude a estos espacios de atención médica durante las bajas temperaturas.

“Estamos recorriendo comunidades y colonias para apoyar a las familias ante el frío. Nuestro compromiso, junto con el del Gobernador Manolo Jiménez, es estar cerca de la gente, atender cualquier situación que se presente y proteger, especialmente, a quienes más lo necesitan”, expresó el alcalde.

Asimismo, se dio a conocer que la Dirección de Desarrollo Rural continuará con estas acciones preventivas este lunes y martes en las comunidades de Cañada Ancha y San Juan Bautista, a fin de ampliar la cobertura de apoyo y fortalecer la prevención en zonas de mayor exposición.

$!Personal del Gobierno Municipal recorre comunidades rurales para brindar apoyo directo a las familias más vulnerables.
Personal del Gobierno Municipal recorre comunidades rurales para brindar apoyo directo a las familias más vulnerables. FOTO: CORTESÍA

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe emitió además una serie de recomendaciones preventivas, entre las que destacan revisar que los calentadores de gas no presenten fugas y mantener una ventilación adecuada; apagar estufas o calentadores antes de dormir para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono; reducir la velocidad al conducir, especialmente en puentes y pasos a desnivel; así como proteger tuberías expuestas, resguardar a las mascotas y abrigar correctamente a la población vulnerable mediante el uso de capas.

Las Direcciones de Policía, Protección Civil y Bomberos mantendrán monitoreo constante y recorridos permanentes durante el desarrollo de este evento climatológico. En caso de emergencia, se exhorta a la ciudadanía a comunicarse al 911 o al teléfono 844 488 69 81.

Durante el operativo, el alcalde estuvo acompañado por el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías; la directora de Desarrollo Rural, Marybell Georgina Marty Garza; el director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Javier Sánchez Aguirre; el director de Comunas, Carlos Rodríguez Alcántar; así como integrantes de la estrategia Mejora Coahuila.

