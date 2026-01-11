Arranca operativo por Frente Frío en Morelos, Coahuila

Coahuila
/ 11 enero 2026
    Arranca operativo por Frente Frío en Morelos, Coahuila
    Se implementan acciones preventivas, de vigilancia y atención inmediata. FOTO: CORTESÍA

El operativo es encabezado por el alcalde Mario Alberto Camarillo Zertuche

MORELOS, COAH.- Con el objetivo de proteger a la población durante la temporada invernal, dio inicio el Operativo Invierno 2026, encabezado por el alcalde de Morelos, Mario Alberto Camarillo Zertuche, quien llamó a reforzar las acciones de prevención y atención ante los riesgos que generan las bajas temperaturas.

El operativo se desarrolla de manera coordinada con la participación de elementos de Seguridad Pública, Protección Civil y el equipo de Mejora Coahuila, quienes trabajarán de forma conjunta mediante acciones de vigilancia, recorridos preventivos y atención inmediata a la ciudadanía. La estrategia busca reducir accidentes, enfermedades y afectaciones derivadas del frío, así como brindar apoyo oportuno a quienes se encuentren en situación vulnerable.

Durante el arranque oficial, el alcalde destacó que la prioridad es salvaguardar la integridad de las familias, especialmente de niñas, niños, personas adultas mayores y quienes viven en condiciones de mayor riesgo. Señaló que las corporaciones participantes estarán en constante monitoreo de las condiciones climáticas y listas para actuar ante cualquier emergencia.

Las acciones contemplan recorridos permanentes en colonias, zonas rurales y puntos estratégicos, atención a reportes ciudadanos, apoyo a personas en situación de calle y difusión de recomendaciones para prevenir enfermedades respiratorias y accidentes en el hogar. Además, se mantendrá comunicación directa con dependencias estatales para fortalecer la capacidad de respuesta.

Mario Alberto Camarillo Zertuche exhortó a la ciudadanía a colaborar con las autoridades, atendiendo las recomendaciones oficiales y reportando cualquier situación de riesgo.

El Operativo Invierno 2026 permanecerá activo durante toda la temporada de frío, adaptándose a las condiciones climáticas y reforzando acciones cuando sea necesario, con el propósito de que las familias transiten este periodo con mayor seguridad y tranquilidad

Temas


Frente Frío
Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Morelos

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

